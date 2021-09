Présentation de l'application Nobu

Avec la demande d'expériences sans contact pour les clients, la nouvelle application Nobu offre aux clients une expérience entièrement intégrée, sans perdre de vue le service sincère de la marque, reconnu dans le monde entier. Les fonctionnalités comprennent l'enregistrement et le départ mobiles, les clés de chambre virtuelles, l'itinéraire en un coup d'œil et la possibilité de chatter en plusieurs langues sur diverses plates-formes, notamment WeChat, SMS et WhatsApp. Les clients peuvent également se connecter directement avec les membres de l'équipe de l'hôtel en appuyant sur un bouton pour des demandes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par exemple pour commander un repas Nobu en chambre, pour des demandes spéciales et pour avoir accès à des avantages exclusifs, comme des places prioritaires au restaurant ou des expériences locales sur mesure.

L'application comporte également une section « Nobu Recommends » qui fournit un avis de concierge mobile sur la destination de chaque hôtel et des conseils pour réserver des restaurants locaux. Une plate-forme « Meet the Team » présente aux clients l'équipe dirigeante de l'établissement choisi, tandis que « How We Roll » met en avant les partenariats exclusifs avec les marques. Les utilisateurs auront également un accès privilégié aux événements et manifestations privés organisés dans les hôtels et restaurants Nobu du monde entier.

Trevor Horwell, président-directeur général de Nobu Hospitality, commente : « L'application Nobu offre une expérience client vraiment conviviale, sans contact et totalement intégrée, un concept qui n'a jamais été aussi important dans un paysage touristique en constante évolution. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients une plateforme numérique leur permettant d'interagir avec Nobu de manière nouvelle et immersive. »

Tristan Gadsby, PDG et cofondateur d'Alliants, déclare : « Alliants est ravi de s'associer à Nobu pour offrir à ses clients une expérience numérique digne de l'une des meilleures marques expérientielles du monde. Il s'est avéré que la capacité à se connecter et à communiquer avec les clients est essentielle pour les fidéliser et augmenter les revenus. Ces principes fondamentaux n'ont jamais été aussi bien mis en évidence, et nous sommes impatients de travailler avec Nobu pour consolider leur succès actuel. »

La fonctionnalité complète de l'application est actuellement proposée dans les hôtels Nobu de Londres Portman Square, Palo Alto et Varsovie et le sera bientôt à Chicago et Miami Beach ainsi que dans d'autres lieux.

