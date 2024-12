Présentation de la HONGQI Guoya, une berline de luxe, à Auto Guangzhou 2024

CHANGCHUN, Chine, 14 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la 22ᵉ édition d'Auto Guangzhou 2024, HONGQI, la marque automobile du « nouveau luxe mondial », a fièrement dévoilé sa dernière création, la Guoya. Avec un design qui allie tradition et modernité, un savoir-faire méticuleux et de puissantes performances, la Guoya a suscité des discussions animées parmi les participants à l'événement.

La HONGQI Guoya mesure 5,32 mètres de long, avec un empattement de 3,26 mètres, ce qui lui confère une présence imposante sur la route et un intérieur spacieux. Le bouclier avant se caractérise par une calandre verticale flanquée de minces phares à LED, créant un look à la fois moderne et reconnaissable. Le profil latéral épuré met l'accent sur l'aérodynamisme, ce qui contribue à améliorer l'efficacité et la stabilité à des vitesses plus élevées. À l'arrière, les feux arrière horizontaux dotés de bandes LED offrent un design homogène et contemporain. Cette combinaison de proportions réfléchies et de détails fonctionnels garantit que la Guoya est à la fois visuellement frappante et conçue dans un but précis.

À l'intérieur, la Guoya privilégie le confort des passagers et la praticité. Des matériaux de haute qualité, y compris des surfaces douces au toucher et du cuir de première qualité, sont associés à un agencement bien pensé pour créer un espace accueillant et fonctionnel. Les sièges réglables et le système d'éclairage d'ambiance modulable ajoutent une touche de personnalisation, tandis que l'habitacle spacieux assure le confort de tous les passagers pendant les longs trajets.

La Guoya intègre des technologies de conduite intelligente de pointe, offrant un mélange harmonieux de sécurité, de performance et de plaisir de conduire. Son système avancé de transmission intégrale assure une traction et une tenue de route optimales dans toutes les conditions. De son côté, l'AR-HUD (Augmented Reality Heads-Up Display) projette des données de conduite en temps réel sur le pare-brise, améliorant à la fois la sécurité et la navigation intuitive. Ces innovations, associées à d'autres caractéristiques de pointe, élèvent l'expérience de conduite de la Guoya à des niveaux inégalés de sophistication et de commodité. Sous le capot, la Guoya est propulsée par le groupe motopropulseur V6TD/V8TD + HEV le plus puissant de sa catégorie et par un système intelligent à quatre roues motrices, offrant des performances exaltantes et un contrôle de la conduite sans effort. Sa transmission automatique à 8 rapports renforce la dynamique de conduite, tandis que les dispositifs de sécurité avancés, notamment les neuf airbags et l'aide à la conduite intelligente, donnent la priorité à la sécurité de tous les occupants.

La Guoya, qui a fait ses débuts au Festival de vitesse de Goodwood et au Mondial de l'automobile de Paris 2024, a déjà attiré l'attention des médias du monde entier. Chef-d'œuvre d'artisanat, elle souligne la force de HONGQI dans la conception et la production de véhicules de luxe. En ce qui concerne l'avenir, la marque HONGQI s'apprête à présenter ses modèles phares dans un plus grand nombre de salons automobiles internationaux, ce qui accélérera l'expansion de sa présence sur les marchés étrangers et permettra au public mondial de découvrir le luxe avant-gardiste de l'innovation automobile chinoise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580740/image_5028817_38742528.jpg