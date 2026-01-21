Présentation de la VF-26 | Zoomex et l'écurie TGR Haas F1 entament une nouvelle phase de collaboration en 2026

VICTORIA, Seychelles, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- L'équipe TGR Haas F1 a officiellement dévoilé, le 19 janvier 2026, la VF-26, sa nouvelle voiture de course pour la saison 2026. Parallèlement à ce lancement, Zoomex et 'équipe TGR Haas F1 sont fiers d'annoncer la prochaine phase de leur partenariat officiel à l'orée de la saison 2026. Au cours de la saison à venir, les deux parties continueront à privilégier l'efficacité du système, la stabilité de l'exécution et les capacités d'ingénierie à long terme. Ensemble, ils vont poursuivre leur investissement dans les « performances contrôlables » dans des environnements exigeant à la fois une grande compétitivité et une fiabilité exceptionnelle des systèmes.

Le lancement de la VF-26 marque une nouvelle étape dans les efforts d'ingénierie et d'exécution de l'écurie Haas. En Formule 1, la vitesse n'est pas une simple mesure, mais le résultat d'une combinaison systémique de l'aérodynamique, des systèmes de propulsion, des données en temps réel et de la collaboration entre les équipes. Cette saison, la compétition passe des mesures de performances individuelles à une évaluation continue de l'efficacité et de la stabilité globales du système.

Pour l'équipe TGR Haas F1 : « La VF-26 représente notre progression continue en matière d'architecture technique et d'exécution de la piste. Nos objectifs pour la nouvelle saison restent clairs : améliorer continuellement les performances générales grâce à la stabilité du système et à la collaboration des équipes dans un environnement hautement compétitif. »

La priorité accordée à la capacité du système est également au cœur de la collaboration entre Zoomex et l'équipe Haas. Sur le marché hautement volatile et à haute fréquence des opérations sur crypto-monnaies, ce ne sont pas les fluctuations à court terme du marché qui ont un véritable impact sur l'expérience de l'utilisateur, mais la stabilité de la plateforme, l'efficacité de l'appariement et la fiabilité de l'exécution dans des conditions de marché extrêmes. Contrairement aux caractéristiques superficielles ou aux performances à court terme, la fiabilité de l'infrastructure d'échange est le facteur clé qui détermine la confiance à long terme.

En tant que plateforme mondiale de négociation de crypto-actifs, Zoomex a depuis longtemps investi des ressources dans l'optimisation du cœur de ses systèmes de trading, ses mécanismes de contrôle des risques et ses structures de produits. La société est déterminée à fournir aux utilisateurs des expériences commerciales claires et prévisibles dans des environnements de marché très intenses. Cet investissement à long terme axé sur la stabilité du système s'aligne parfaitement sur les exigences de la F1 en matière de fiabilité de l'ingénierie et de fiabilité de l'exécution.

Zoomex a déclaré : « Que ce soit sur la piste ou sur le marché, ce qui détermine vraiment le résultat n'est jamais la vitesse à court terme, mais la stabilité du système et la fiabilité de l'exécution dans les moments clés. Notre collaboration avec l'équipe TGR Haas F1 est basée sur une compréhension commune du long terme et de la performance contrôlable. »

Dans la compétition sportive et dans les transactions financières, l'équité et la transparence sont également des conditions préalables pour une participation durable. Des règles claires et des mécanismes compréhensibles sont la fondation de la confiance. La piste F1 garantit un ordre concurrentiel grâce à des caractéristiques techniques et des règles de compétition claires ; les plateformes de trading, quant à elles, doivent aider les utilisateurs à comprendre leur environnement de trading et les risques potentiels grâce à une conception transparente des règles et une logique de produit.

Conformément à ce principe, Zoomex adhère depuis longtemps à la philosophie d'un trading équitable, juste et transparent en fournissant des règles de trading claires, des structures de produits bien définies et des alertes sur les risques afin de réduire l'incertitude causée par l'asymétrie d'information. Ce respect des règles et des mécanismes est également une caractéristique essentielle du positionnement de la marque.

Entre 2025 et 2026, l'introduction de la VF-26 ne marque pas seulement le début de la nouvelle saison, mais symbolise également le renforcement du partenariat entre Zoomex et l'équipe TGR Haas F1. À l'avenir, les deux parties continueront à faire progresser les capacités du système et l'efficacité de l'exécution dans leurs domaines respectifs, en maintenant une direction claire dans un environnement en évolution rapide.

Avec le début de la saison 2026, Zoomex affirme son engagement en faveur de l'expérience de trading, en fournissant un environnement de confiance pour les traders mondiaux grâce à une architecture de système stable et des mécanismes de trading transparents. Zoomex va de l'avant grâce à des évolutions profondes plutôt que se contenter d'améliorer la vitesse.

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies qui compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et qui offre plus de 700 paires d'échange. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s'engage également à respecter les principes d'équité, d'intégrité et de transparence, en offrant une expérience de trading performante, à faibles barrières et digne de confiance.

En tant que partenaire officiel de l'équipe Haas F1, Zoomex met le même accent sur la vitesse, la précision et l'exécution fiable des règles sur les circuits de course que sur la négociation. En outre, Zoomex a établi un partenariat exclusif avec le gardien de but de classe mondiale Emiliano Martínez en tant qu'ambassadeur de la marque. Son professionnalisme, sa discipline et sa cohérence renforcent encore l'engagement de Zoomex en faveur d'un trading équitable et de la confiance à long terme des utilisateurs.

En termes de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires, notamment Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA, et Australia AUSTRAC, et a passé avec succès les audits de sécurité effectués par la société de sécurité de la chaîne de blocs Hacken. Opérant dans un cadre conforme tout en offrant des options flexibles de vérification de l'identité et un système d'échange ouvert, Zoomex développe un environnement de trading qui est plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour plus d'informations : Site web | X | Telegram | Discord

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2866192/image.jpg