Présentation du test TOEFL® Essentials™, la nouvelle évaluation de pointe de la langue anglaise dans le monde

PRINCETON, New Jersey, 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- ETS a annoncé aujourd'hui l'introduction d'une toute nouvelle évaluation des compétences en anglais, le test TOEFL®Essentials™. Le test TOEFL Essentials devient le deuxième test de compétence en langue anglaise à haut niveau d'exigence au sein de la famille des évaluations TOEFL®, rejoignant ainsi le test TOEFL iBT® lancé il y a plus de 15 ans. En outre, TOEFL Essentials est le premier test de langue anglaise qui offre la combinaison idéale entre l'accès pratique et abordable que les étudiants souhaitent et la qualité à laquelle les institutions font confiance. Les inscriptions seront ouvertes aux candidats le jeudi 17 juin pour les examens qui débuteront le samedi 21 août.

Le test TOEFL Essentials est un test d'anglais polyvalent à quatre compétences (écouter, lire, parler et écrire) conçu pour les admissions à l'université et d'autres décisions importantes. Il mesure une combinaison de compétences en anglais académique et général, celles qui sont nécessaires dans le cadre de la classe et au-delà (par exemple, stages et entretiens). En outre, le test permet aux institutions d'avoir un aperçu plus large grâce à des échantillons de textes et d'expressions orales tirés du test, à des mesures supplémentaires des compétences fondamentales et à une déclaration vidéo personnelle unique, un enregistrement vidéo court, non noté, qui donne aux candidats l'occasion de mettre en valeur leur personnalité unique.

Voici les principaux faits à souligner concernant le test :

Contenu : 50 % d'anglais académique, 50 % d'anglais général

50 % d'anglais académique, 50 % d'anglais général
Format : format adaptatif en plusieurs étapes avec des tâches courtes et rapides qui s'ajustent en fonction du niveau de compétence

Durée : environ 1 heure et demie

Lieu : à la maison avec une sécurité humaine de premier ordre assurée par ProctorU ® , similaire au modèle établi du TOEFL iBT ® Home Edition

Caractéristiques : scores instantanés en lecture et en compréhension orale à la fin du test, scores MyBest ® et rapports de scores gratuits et illimités

Prix : varie selon le lieu ; entre 100 et 120 USD

Notation : Les sections « expression orale » et « expression écrite » sont notées par des évaluateurs humains afin de garantir l'exactitude et l'équité

Le test TOEFL Essentials et le test TOEFL iBT sont similaires en ce sens qu'il s'agit de tests d'anglais à quatre compétences de haute qualité, valides et fiables, destinés à des décisions à fort enjeu. Ils présentent toutefois des différences distinctes en termes d'approche de la mesure des compétences, de conception et d'expérience de passation des tests et, à ce titre, ils peuvent tous deux être utilisés comme mesures autonomes des compétences en anglais par les institutions dans le cadre de leur portefeuille de tests acceptés.

« Alors que le test TOEFL iBT s'est imposé comme la référence dans le domaine des admissions internationales, nous élargissons le portefeuille avec le test TOEFL Essentials, innovant et polyvalent, afin de permettre aux étudiants de choisir le test TOEFL qui correspond le mieux à leur style de test et à leurs préférences », a déclaré Srikant Gopal, directeur exécutif du programme TOEFL. « Le test TOEFL Essentials et le test TOEFL iBT peuvent tous deux aider les étudiants à se rendre là où ils veulent aller, et nous sommes ravis de perpétuer l'héritage de qualité et d'équité du TOEFL pour contribuer à faire progresser le parcours éducatif des étudiants du monde entier. »

Dans les prochaines semaines, ETS publiera le cadre de conception de la recherche TOEFL Essentials, les détails relatifs à l'échelle de score, les tableaux de comparaison des scores et les recommandations sur les exigences de score afin que les institutions puissent prendre des décisions éclairées sur l'acceptation et fixer des exigences de score en fonction de leurs besoins individuels. Lors d'une récente enquête menée auprès de près de 250 institutions dans le monde, 95 % d'entre elles ont indiqué qu'elles seraient susceptibles d'accepter le test TOEFL Essentials, et 90 % considèrent que le test est bénéfique pour attirer de nouveaux candidats dans leur programme.

À ce jour, plusieurs universités ont déjà fait part de leur acceptation.

« L'année dernière a poussé notre établissement à envisager des options pratiques pour les tests d'anglais, mais les inquiétudes concernant la validité et la fiabilité nous ont rendus prudents », a déclaré Bryan Boudreau, coordinateur de l'engagement des étudiants internationaux au bureau d'admission de la Bob Jones University (Caroline du Sud, États-Unis). « Nous avons appris à faire confiance à la marque TOEFL, qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. Nous avons été ravis de voir cette nouvelle option qui allie commodité et fiabilité. Nos professeurs d'université ont été très enthousiastes et ont convenu que TOEFL Essentials leur apporterait ce dont ils ont besoin pour favoriser la réussite des étudiants. »

Selon Raffi Muroy, directeur de l'admission internationale à l'université de Suffolk (Massachusetts, États-Unis), « à Suffolk, nous accordons de l'importance à l'accès et aux opportunités, cela fait partie de notre mission principale et de notre déclaration d'objectifs, donc tout ce qui peut permettre aux candidats d'accéder à l'enseignement supérieur est quelque chose que nous admirons énormément. Nous faisons confiance à TOEFL et à ETS, et nous pensons qu'il s'agit d'une excellente initiative de leur part pour offrir aux étudiants des options intéressantes. »

Pour en savoir plus sur le test, y compris des informations sur l'inscription, la préparation au test, les scores, les FAQ et bien d'autres choses encore, veuillez consulter le site www.ets.org/toefl/essentials.

À propos de ETS

À ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité en matière d'éducation pour les gens du monde entier en créant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. ETS offre des services aux particuliers, aux établissements d'enseignement et aux organismes gouvernementaux. L'entreprise propose des solutions personnalisées pour la certification des enseignants, l'apprentissage de la langue anglaise et l'éducation primaire, secondaire et postsecondaire. Elle mène aussi des recherches, des analyses et des études sur les politiques en matière d'éducation. Fondée en 1947 en tant qu'organisation à but non lucratif, ETS développe, administre et évalue plus de 50 millions de tests par an, dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series®, dans plus de 180 pays, sur plus de 9 000 sites dans le monde.

