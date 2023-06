Présentation du TopScan, l'outil de diagnostic automobile ultime pour les passionnés et les techniciens de l'automobile

ROCKAWAY, New Jersey, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- TOPDON, l'un des principaux fournisseurs de solutions de diagnostic automobile, a le plaisir d'annoncer le lancement de son tout dernier produit, le TopScan. Conçu pour répondre aux besoins des bricoleurs et des techniciens professionnels, le TopScan révolutionne les méthodes de diagnostic automobile. Le TopScan est un outil de diagnostic puissant et polyvalent qui offre un large éventail de fonctionnalités et d'avantages pour les passionnés d'automobile et les techniciens. Grâce à son interface conviviale et à ses fonctions complètes, il permet aux utilisateurs de diagnostiquer et de résoudre facilement les problèmes des véhicules.

L'une des principales caractéristiques du TopScan est sa vaste bibliothèque de données de réparation, qui fournit une mine de connaissances et de conseils en matière d'entretien. Pour les débutants, le guide de réparation OBD2 DTC offre des explications claires sur les codes d'erreur et des instructions de réparation étape par étape. Les techniciens peuvent également accéder aux bulletins de service technique d'origine spécifiques à chaque véhicule, ce qui garantit un diagnostic précis et efficace. L'avantage unique du TopScan réside dans sa capacité à répondre aux besoins des différents utilisateurs.

Le TopScan a fait l'objet d'une phase de test et d'optimisation approfondie, qui a nécessité sept mois d'évaluation rigoureuse et le retour d'information de plus de 1 000 bêta-testeurs. Ce processus méticuleux garantit que le produit a été entièrement validé et peaufiné pour garantir les meilleures performances et la meilleure expérience utilisateur. Les précieuses idées et suggestions fournies par la communauté des bêta-testeurs ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la version finale du TopScan.

« Nous sommes ravis de présenter le TopScan aux passionnés d'automobile et aux techniciens du monde entier, a déclaré Mike Zhou, PDG de TOPDON. Notre objectif est de rendre la réparation automobile plus facile et plus accessible à tous, et notre outil TopScan incarne cette vision. Que vous soyez bricoleur ou professionnel, TopScan possède les capacités nécessaires pour diagnostiquer et réparer efficacement les véhicules. »

Outre ses fonctions de diagnostic complètes, TopScan présente de nombreux autres avantages.

Contrôle bidirectionnel : Accédez aux sous-systèmes et aux composants spécifiques du véhicule pour analyser et localiser les défauts avec précision.

Huit fonctions de réinitialisation : Exécutez les fonctions de réinitialisation les plus courantes, notamment la réinitialisation de l'huile, l'adaptation de l'accélérateur, la réinitialisation de l'EPB, la réinitialisation de l'angle de braquage, la régénération du DPF, la purge de l'ABS, la réinitialisation du BMS et la réinitialisation des coussins gonflables de sécurité.

Diagnostic complet des systèmes pour plus de 60 marques : Analysez tous les systèmes du véhicule, y compris le moteur, la transmission, l'airbag, l'ABS, l'ESP, le TPMS, l'antidémarrage, la passerelle, la direction, la radio et l'air conditionné.

Rapports de diagnostic : Générez des rapports de diagnostic complets pour suivre les réparations et contrôler l'efficacité de la résolution des codes d'erreur.

AutoVIN et AutoScan : Rationalisez le processus de diagnostic grâce à l'identification automatique du véhicule et à la détection du système.

Appareil de poche puissant : Compact et léger, le TopScan est conçu pour les projets de mécanique à domicile et les travaux professionnels en déplacement.

Assistance multilingue : Disponible en plusieurs langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le russe, le japonais et l'italien.

Test de performance : Effectuez des tests de performance du véhicule et enregistrez les données d'accélération avec précision.

Obtenez toutes les données OBD2 : Accédez à des informations cruciales sur divers véhicules grâce aux fonctionnalités OBD2 complètes.

Pour les bricoleurs, la version Lite, au prix de 59 dollars, constitue un outil abordable, qui peut être mis à niveau vers la version Pro ou acquérir des fonctions de niveau professionnel telles que l'IMMO. Les techniciens professionnels peuvent bénéficier des fonctionnalités avancées de la version Pro, disponible au prix de 99 dollars.

Dans le cadre de son engagement à satisfaire sa clientèle, TOPDON assure un soutien complet à ses clients et une expérience utilisateur agréable. Avec le TopScan, les utilisateurs peuvent bénéficier de diagnostics fiables et précis pour améliorer leur parcours de réparation automobile. Pour en savoir plus sur le TopScan et les autres produits TOPDON, rendez-vous sur www.topdon.com

À propos de TOPDON : TOPDON est un important fournisseur de solutions de diagnostic automobile dont la mission est de rendre la réparation automobile plus facile et plus agréable. En mettant l'accent sur la persévérance, la passion et le professionnalisme, Topdon propose une gamme complète d'outils et de services de diagnostic, qui accompagnent les clients de l'identification à la résolution des problèmes.

Contact :

Pour toute demande des médias, veuillez contacter le service marketing de TOPDON à l'adresse [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2087433/TopScan_Banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2087434/TOPDON_logo___black_Logo.jpg

SOURCE Topdon Technology Co., Ltd