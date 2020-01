Presidente da Nexteer Michael P. Richardson anuncia aposentadoria

AUBURN HILLS, Michigan, 2 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Após 45 anos de serviço, o presidente e diretor do conselho executivo da Nexteer Michael P. Richardson anuncia hoje sua aposentadoria. O vice-presidente sênior e executivo-chefe de operações globais, Tao Liu, e a equipe sênior de liderança da Nexteer, assumirão as funções de Richardson daqui em diante.

"Mike trabalhou para a Nexteer em diversas funções durante mais de 45 anos e agradecemos especialmente sua liderança nos últimos anos, na medida em que a Nexteer diversificou sua base de clientes e expandiu sua presença global. Enquanto sentiremos profunda falta de Mike e de sua liderança inspiradora, lhe desejamos uma aposentadoria muito feliz", disse Guibin Zhao, executivo-chefe, diretor do conselho executivo e vice-presidente do conselho da Nexteer. "Temos uma equipe sênior de liderança talentosa e experiente, comprometida em executar nossa estratégia comprovada para o crescimento lucrativo e acréscimo de valor para nossos acionistas e para continuarmos a direcionar a liderança da Nexteer no controle intuitivo do movimento".

Richardson iniciou sua carreira em 1974, na antiga Saginaw Steering Gear Division, enquanto estudava para obter seu diploma de engenharia na Universidade Kettering. Durante as quatro décadas seguintes, ele ocupou uma ampla variedade de funções incluindo profissões especializadas, manufatura, engenharia e liderança de negócios dentro dos Estados Unidos, França e China. Ele foi nomeado diretor do conselho executivo da Nexteer em 2013 e nomeado presidente em 2016.

"Foi uma grande honra ter trabalhado junto com essa equipe global por 45 anos. Tenho plena certeza de que a Nexteer está posicionada para continuar a criar um futuro cada vez mais próspero para todos os grupos de interesse", disse Richardson.

Sobre a Nexteer

A Nexteer Automotive (HK 1316), uma líder global de controle intuitivo do movimento, é uma empresa global de vários bilhões de dólares de direção e transmissão que fornece produtos de sistemas de direção elétricos e hidráulicos, colunas de direção e sistemas de transmissão, bem como sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) e tecnologias para habilitar a direção automática para fabricantes de equipamento original (OEMs). A empresa tem 28 fábricas, três centros técnicos e 14 centros de apoio a clientes localizados estrategicamente nas Américas do Norte e Sul, Europa, Ásia e África. A empresa atende mais de 60 clientes em todas as principais regiões do mundo, incluindo a BMW, Fiat Chrysler, Ford, GM, PSA Groupe, Toyota e VW, bem como fabricantes de automóveis da Índia e da China. www.nexteer.com

