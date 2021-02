Presidente da ZTE, Xu Ziyang: Desenvolver competências essenciais mais fortes, alcançar crescimento de alta qualidade juntos

SHENZHEN, China, 24 de fevereiro, 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um importante provedor internacional de telecomunicações, soluções tecnológicas de Internet móvel para empresas e para o consumidor, anunciou hoje que o presidente da empresa , Xu Ziyang, fez um discurso intitulado: Desenvolver competências essenciais mais fortes, alcançar crescimento de alta qualidade juntos" na cerimônia de abertura do Mobile World Congress (MWC) Xangai 2021, que começou hoje em Xangai, na China.

De acordo com Xu Ziyang, o 5G ainda está em seu estágio inicial e a transformação digital e inteligente já ganhou força total. A ZTE mantém a opinião de que o desenvolvimento neste estágio encontrará desafios tecnológicos e incertezas de negócios. Os desafios da tecnologia incluem a redução constante de custos e o aumento da eficiência para infraestruturas 5G, além de atender aos requisitos de desempenho mais elevados para diferentes aplicações do setor.

Para lidar com os desafios da tecnologia, a ZTE desenvolve competências essenciais mais fortes e busca a excelência.

Os desafios trazidos por incertezas comerciais referem-se a uma série de problemas que não são claramente compreendidos, por exemplo, a expansão em larga escala, a monetização e os modelos de negócios das aplicações do setor.

Diante das incertezas na expansão do mercado, a ZTE fortalece os recursos "ágil" para promover a transformação digital e inteligente dos setores verticais, reduzindo assim os custos de inicialização, fazendo estudos e iterações rápidas e promovendo modelos bem-sucedidos. Enquanto isso, a ZTE dá as boas-vindas à cooperação profunda e aberta com nossos parceiros em setores verticais e no ecossistema para alcançar um crescimento de alta qualidade juntos.

Olá a todos. Muitas pessoas podem conhecer uma planta de crescimento rápido chamada Giant King Grass. Seis meses depois de brotar, seu caule tem apenas 2,5 centímetros de altura, mas as raízes crescem a mais de 10 metros de profundidade no subsolo e se espalham vigorosamente para absorver nutrientes e acumular energia. Quando chove, a Giant King Grass pode crescer mais de dois metros de altura em apenas alguns dias. Então, como uma empresa pode crescer rapidamente? Em vista disso, gostaria de falar sobre "Desenvolver competências essenciais mais fortes, alcançar crescimento de alta qualidade juntos - para um ecossistema digital e inteligente de sucesso compartilhado." Neste discurso, compartilharei algumas das inovações, práticas e pensamentos da ZTE, para solicitar a todos os parceiros que façam esforços conjuntos no estágio incipiente do 5G para um futuro melhor.

O ano de 2020 foi certamente extraordinário. A disseminação da COVID-19 e o ambiente global em constante mudança pareceram interromper a implantação do 5G, mas, na verdade, a China e outros países que tomaram medidas preventivas mantiveram o ritmo. Na luta contra a pandemia, a tecnologia teve sucesso. Para os consumidores, a pandemia mudou muito a maneira como eles vivem e trabalham, tornando os serviços TIC (Tecnologia da Informação e Comunicações) uma necessidade, como ar, água e eletricidade. As empresas, então, precisam acelerar a transformação digital e inteligente, não apenas para reduzir custos e aumentar a eficiência, mas também para se tornarem mais ágeis e inteligentes, lidando melhor com as incertezas em ambientes externos, mercados e tecnologias.

Transformação digital e inteligente a pleno vapor

Após dois anos de práticas comerciais, o 5G ainda está em seu estágio inicial, e a transformação digital e inteligente já ganhou força total. Mantemos a opinião de que o desenvolvimento neste estágio encontrará desafios tecnológicos e incertezas nos negócios. Os desafios tecnológicos incluem: a redução constante de custos e o aumento da eficiência para infraestruturas 5G, além de atender aos requisitos de desempenho mais elevados para diferentes aplicações do setor. Os desafios trazidos por incertezas comerciais referem-se a uma série de problemas que não são claramente compreendidos, por exemplo, a expansão em larga escala, a monetização e os modelos de negócios das aplicações do setor.

Para os desafios tecnológicos, desenvolver uma competência central mais forte e buscar a excelência

Para enfrentar os desafios tecnológicos, desenvolvemos uma competência central mais forte e buscamos a excelência.

Primeiramente, vamos dar uma olhada na evolução da capacidade de rede em nuvem com base no progresso do mercado. A Fase 1 se refere aos primeiros 1 a 3 anos em que as redes 5G forem implementadas. O foco desta fase é a fusão para maior eficiência. Por exemplo, sites RAT/multifrequência, grande largura de banda, alta eficiência e DSS são aplicados para otimizar a utilização de recursos; novos materiais, novos processos e IA são empregados para reduzir o consumo de energia; e uplink aprimorado, implantação de borda e sinergia de várias nuvens são desenvolvidos para facilitar a expansão do mercado. O foco da fase 2 é inteligência e abertura. À medida que a carga de tráfego 5G aumenta, a onipresente IA, arquitetura aberta e desacoplada e as aplicações de nuvem de borda e do setor promoverão ainda mais a integração de rede em nuvem, bem como a tecnologia de onda milimétrica e uRLLC. Na Fase 3, a popularização das aplicações do setor 5G aumentará os requisitos para integração de rede em nuvem e estimulará a evolução contínua de tecnologias. Por exemplo, antena ultragrande, Terahertz (THz), conectividade multidimensional e redes nativas de IA surgirão.

Experiência definitiva

Para enfrentar os desafios tecnológicos, fazemos inovações e avanços contínuos para a melhor experiência do usuário. Para os mercados empresariais e do consumidor, o segredo para o sucesso é criar uma experiência totalmente nova para os clientes e usuários.

Para os consumidores, aumentamos a cobertura de grande altura em 30% em cenários complexos com a solução de transmissão de feixe maciço MIMO SSB 1 + X, melhoramos a experiência de cobertura interna 5G com soluções econômicas usando eDAS que permitem a transmissão multi-stream UL/DL por meio da implementação do software, aplicamos a Compensação Doppler-Shift para garantir uma boa experiência do usuário em cenários de transporte ferroviário e aéreo de alta velocidade e fornecemos uma experiência imersiva de eventos esportivos e shows por meio de novos vídeos caseiros.

Para aplicações do setor vertical, oferecemos melhor tecnologia de acesso, como uplink aprimorado de redes 5G e conectividade de baixa latência de PON. Enquanto isso, com garantia da E2E e divisão de rede aprimorada, maior largura de banda, menor latência e maior confiabilidade, podemos facilitar a expansão das aplicações do setor, especialmente aquelas no campo de OT.

Máxima eficiência

Além disso, buscamos constantemente a máxima eficiência, incluindo a mais alta eficiência espectral, de potência e operacional de rede. Isso é vital para que as operadoras reduzam custos, melhorem a eficiência e alcancem o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, fornecemos MU-MIMO com maior capacidade, Cloud Radio com menor interferência, SuperDSS que permite compartilhamento de espectro dinâmico entre 2/3/4/5G, maior eficiência espectral de 800 Gbps OTN com comprimento de onda único, AIVO para melhorar a eficiência ao incorporar IA em diferentes estágios de construção de rede, economia de energia de precisão do PowerPilot para reduzir o consumo de energia em 20% no nível do local por meio de big data e IA e, quando a carga de tráfego 5G aumenta, coordenação profunda entre frequências e RATs para otimizar a eficiência energética ao mesmo tempo garantindo excelente experiência para o usuário, por identificação de serviço em tempo real e análise de eficiência energética.

Competência central máxima

A competência central é a pedra angular da experiência máxima e da eficiência máxima. Em termos de chipset, a tecnologia avançada de fabricação, embalagens e projeto conjunto de software/hardware podem ajudar a superar o gargalo da lei de Moore. Com ampla experiência em IPs e na plataforma de design digital IC DevOps COT, podemos proteger nossa competitividade central no desenvolvimento de chipset. Os algoritmos são a essência do software e também a chave para uma maior qualidade e eficiência do software. Vamos nos concentrar em alta coesão na camada física, desempenho final na camada de rede e otimização de recursos na camada de serviço e continuar a melhorar a biblioteca de algoritmos de IA. Isso trará melhorias contínuas em chipsets e algoritmos e um progresso revolucionário na arquitetura. Em termos de arquitetura, continuaremos aprimorando o desacoplamento, promoveremos a arquitetura de microsserviços e obteremos uma evolução baseada em dados para a arquitetura nativa de IA.

Diante das incertezas na expansão do mercado, fortalecemos os recursos "ágil" para promover a transformação digital e inteligente dos setores verticais, reduzindo assim os custos de inicialização, fazendo estudos e iterações rápidas e promovendo modelos bem-sucedidos. Enquanto isso, damos as boas-vindas à cooperação profunda e aberta com nossos parceiros em setores verticais e no ecossistema para alcançar um crescimento de alta qualidade juntos.

Foco na criação de valor e nos serviços baseados em cenários facilitam as coisas

Ao enfrentarmos o desafio das incertezas nos setores verticais, defendemos a capacidade de ser orientados por valor e baseados em cenários para tornar as coisas "EASIER" (MAIS FÁCEIS).

O primeiro "E" significa "Elastic" (Elástico), indicando a elasticidade das aplicações, a migração agnóstica e a expansão/redução flexível proporcionada pela heterogeneidade de fonte única e software nativo em nuvem. "A" é a abreviação de "Agile" (Ágil), significando o poder da computação sob demanda, inovação ágil e iteração e replicação rápidas proporcionadas por software leve e design de hardware. "S" indica "Secure" (Seguro), referindo-se a maior segurança garantida por confiança zero por meio de segurança intrínseca. "I" significa "Intelligent" (Inteligente), indicando a evolução orientada por dados e a iteração contínua do algoritmo habilitada pela IA onipresente. O segundo "E" é a abreviação de "Easy" (Fácil), o que significa que os clientes podem usar a rede facilmente por meio de implantação e manutenção simples e rápidas. "R" significa "Reliable" (Confiável), indicando o desempenho confiável em latência e recursos garantidos pelo TSN e pelas tecnologias de hard-slicing de granularidade mais fina.

Fortalecer a agilidade, ter sucesso na borda

Agilidade faz o sucesso. Com leveza e flexibilidade como base, a agilidade é fundamental para enfrentar as incertezas. À medida que as aplicações do setor vertical se estendem ao campo de OT, a borda se tornará o principal campo para incubação e aplicação de inovação. Com relação à implantação do agile edge:

Em termos de hardware, gateways locais, placas incorporadas, gabinetes all-in-one e o conjunto de recursos de servidores de todas as séries podem desfrutar de inicialização leve e expansão sob demanda.

Com relação ao software, o TECS Cloud Foundation (TCF) aprimora a camada de serviço técnico e aumenta o poder de computação por meio de tecnologias leves, aceleração de hardware NEO e mecanismo de dual core. A coordenação entre o software e o hardware realiza uma implantação flexível e inovações ágeis de AnyWhere, AnySize e AnyS ervice .

Iteração rápida, crescimento de alta qualidade

Para lidar com as incertezas, precisamos de aprimoramento e coordenação abrangentes em todas as áreas para alcançar "desacoplamento completo", "dupla circulação" e "otimização profunda".

"Desacoplamento completo" indica uma nova arquitetura desacoplada com base na infraestrutura em nuvem. Empregamos componentes de granularidade mais fina horizontalmente e construímos uma camada PaaS mais fina para permitir o desacoplamento vertical da camada de serviço técnico e da camada de serviço geral.

Além disso, essa arquitetura permite circulações duplas. A otimização do ciclo entre a camada de serviço técnico e a camada de infraestrutura melhora a eficiência de utilização de recursos de infraestrutura e a eficiência de coordenação de aplicações, protegendo cenários de aplicações de borda apesar dos recursos limitados. Além disso, a camada de serviço geral e as aplicações baseadas em cenários oferecem suporte mútuo. Especificamente, o primeiro permite o desenvolvimento de serviços na camada de aplicação superior por meio de sua arquitetura de baixo código. Ao mesmo tempo, também acumula lógica pública e algoritmos da camada de aplicação, resolvendo o conflito entre personalização e escala até um certo ponto.

A otimização profunda reduz as despesas com redundância não eficiente por meio da fusão multimodo e garante a melhor eficiência da infraestrutura em diferentes aplicações por meio de hardware customizado pronto para uso.

Ecossistema digital e inteligente de sucesso compartilhado

As florestas tropicais são os ecossistemas mais estáveis e robustos do planeta. Esforçando-se por uma competência central mais forte e crescimento de alta qualidade na era 5G, a ZTE espera construir um ecossistema semelhante a uma floresta tropical com todos os parceiros do setor para o sucesso compartilhado.

O setor e o ecossistema exigem uma coordenação mais profissional para enfrentar as incertezas nos negócios. A ZTE está comprometida em construir um ecossistema digital e inteligente com base em recursos subjacentes abertos e colaboração mais eficiente, para obter vantagens para todos os parceiros. Estamos dispostos a abrir os recursos de tecnologias essenciais como chipset, banco de dados e sistema operacional, os recursos do produto E2E ICT, incluindo sem fio e com fio, poder de computação e campos de terminal, os recursos de componentes de IA, dados e vídeo e inovações 5G a todos os parceiros do setor e do ecossistema para o sucesso de todos. Como um impulsionador fiel da economia digital, a ZTE está comprometida a enfrentar os desafios mais difíceis para fornecer energia ao mundo com capacidade 5G central.

2021 marca o ano do boi, que simboliza a resiliência e a perseverança da cultura chinesa. É exatamente o espírito que a ZTE tem propagado. Manteremos os pés no chão e manteremos as palavras e as ações consistentes. Trabalhando em estreita colaboração com todo o setor, somos compelidos a enfrentar todos os desafios e dificuldades. Obrigado!

