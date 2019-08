Presidente de Parques, Experiencias y Productos Disney Bob Chapek revela la próxima generación de narración en los Parques Disney

Chapek les dio la bienvenida a miles de aficionados mientras compartió más sobre los ambiciosos planes que le esperan a uno de los periodos de ampliación más extraordinarios en la historia de Disney. Desde Star Wars : Galactic Starcruiser y la atemporal transformación de Epcot en Walt Disney World Resort hasta Avengers Campus que viene al Disneyland Resort y Disneyland Paris, y el Disney Wish que llega a alta mar en enero de 2022 , hay más formas que nunca para que los visitantes sean los protagonistas de sus historias favoritas.

"La visión de Walt para nuestros parques temáticos era que fueran lugares donde las historias de Disney pudieran cobrar vida de formas increíbles, y con el equipo más creativo y talentoso de artistas y soñadores del mundo, no hay falta de inspiración", dijo Chapek.

El público se asombró cuando la Leyenda Disney Dick Van Dyke se unió a Chapek en el escenario para dar una interpretación que barrió con todo de "Step in Time" (Ve al compás) para anunciar la primera atracción de Mary Poppins en un parque de Disney, que llegará a Epcot. La música en vivo continuó en el auditorio cuando la galardonada compositora Pinar Toprak tocó el nuevo himno de Epcot en el piano. El conocido cantante Jordan Fisher también sorprendió a los visitantes con un adelanto de la pista sonora para el nuevo desfile de Disneyland.

La mañana estuvo llena de emocionantes anuncios de los planes para los parques, resorts, cruceros y más de Disney:

Superhéroes se reúnen alrededor del mundo

Avengers Campus llega a California y París

Los visitantes podrán ponerse sus trajes junto con sus Superhéroes favoritos en el Avengers Campus, a partir de 2020 en el parque Disney California Adventure, y después en Disneyland Paris. Ambas instalaciones tendrán la primera atracción de paseo de Disney con Spider-Man. La atracción les dará a visitantes una probadita de lo que se siente tener verdaderos súper poderes mientras lanzan telarañas para ayudar a Spider-Man a colectar Spider-Bots que están fuera de control.

Mientras los Superhéroes se siguen reuniendo en ambas instalaciones, uno de los edificios icónicos en California será Avengers Headquarters, la sede de los Avengers. El edificio se convertirá en la entrada a una atracción E-Ticket completamente nueva donde los visitantes volarán al lado de los Avengers en una épica aventura a Wakanda y más allá cuando se abra en la próxima fase de desarrollo.

El Avengers Campus contará con Pym Test Kitchen (cocina de pruebas) donde Pym Technologies está usando las últimas innovaciones para expandir y reducir alimentos.

Los visitantes también tendrán encuentros heroicos por todo el campus que incluirán a

Ant-Man y The Wasp, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, Superhéroes de Wakanda y Asgard, y a Iron Man. Los visitantes hasta puedan ver a los Avengers en los techos de Avengers Headquarters.

En Disneyland Paris, los visitantes podrán ampliar sus aventuras hospedándose en Disney's Hotel New York – The Art of Marvel, que abrirá sus puertas el próximo verano. El hotel celebrará 80 años de arte y artistas de Marvel con más de 300 piezas en exhibición. Las habitaciones incluirán suites con temáticas únicas de sus Superhéroes favoritos como Spider-Man, y los huéspedes hasta podrán conocer a estas leyendas en un lugar dedicado a ellos.

Una travesía de Star Wars como ninguna otra

Los visitantes están esperando ansiosamente la experiencia vacacional de inmersión de Star Wars que viene a Walt Disney World Resort. Star Wars: Galactic Starcruiser será una nave glamorosa – el Halcyon – donde cada ventanilla ofrece vistas estelares del espacio. Los pasajeros se embarcarán en una aventura de dos noches que incluye actividades especiales, increíbles comidas y un día en el "puerto espacial" Batuu de Star Wars: Galaxy's Edge, que invita a los pasajeros a entrar aún más adentro de sus propias historias de Star Wars.

Magia de Disney Cruise Line dentro y fuera de los barcos

Con tres barcos de crucero nuevos que formarán parte de la flota de Disney Cruise Line, hay mucho que esperar en alta mar. Hoy, Chapek anunció que el primero de los tres barcos – Disney Wish – se entregará a fines de 2021 y zarpará en enero de 2022. Reflejando el tema del barco, Rapunzel se verá en la popa, representando el deseo de su personaje de salir a ver el mundo. Los asistentes de D23 Expo también vieron el atrio de tres pisos del barco, inspirado en la belleza del encantador cuento de hadas.

Los pasajeros también pueden esperar una experiencia singular en una isla que celebra la naturaleza y el espíritu y cultura de las Bahamas en un nuevo puerto de escala Disney ubicado en la hermosa isla de Eleuthera en un lugar llamado Lighthouse Point.

Transformación atemporal de Epcot

Chapek también habló de las formas en que Epcot se mantendrá fiel a su visión original mientras le da vida a la clásica narración de Disney con la magia de las posibilidades. El parque se unirá gracias a cuatro vecindarios, cada uno de los cuales celebrará un aspecto único de lo que hace a Epcot tan especial:

World Showcase

World Showcase le dará bienvenida a la primera atracción inspirada en Mary Poppins en Cherry Tree Lane, que formará parte del pabellón del Reino Unido como un vecindario completamente nuevo.

en Cherry Tree Lane, que formará parte del pabellón del Reino Unido como un vecindario completamente nuevo. Después de la presentación por tiempo limitado de Epcot Forever, el nuevo espectáculo nocturno HarmonioUS será el más grande jamás creado para un parque de Disney, celebrando la forma en que la música de Disney inspira a gente alrededor del mundo.

será el más grande jamás creado para un parque de Disney, celebrando la forma en que la música de Disney inspira a gente alrededor del mundo. En el verano de 2020, el pabellón de Francia les ofrecerá aún más que descubrir a los visitantes, incluso la muy anticipada atracción Remy's Ratatouille Adventure al igual que un delicioso restaurante nuevo llamado La Crêperie de Paris .

al igual que un delicioso restaurante nuevo llamado . Además en el pabellón de Francia, junto con la clásica película Impressions de France , habrá una nueva versión de "Beauty and the Beast Sing-Along" en enero de 2020.

, habrá una nueva versión de en enero de 2020. "Canada Far and Wide in Circle-Vision 360" debutará en enero de 2020 en el pabellón de Canadá con escenas nuevas y una nueva historia.

debutará en enero de 2020 en el pabellón de Canadá con escenas nuevas y una nueva historia. En el pabellón de China , "Wondrous China" llevará a visitantes en un espectacular viaje por China , filmado y presentado en un formato digital de 360 grados.

World Celebration

El icónico Spaceship Earth seguirá siendo una travesía por el tiempo que se transformará con nuevas escenas que reflejan la naturaleza universal de la experiencia humana. Un nuevo guía y una narración nueva se enfocarán en la narrativa que une a la gente.

seguirá siendo una travesía por el tiempo que se transformará con nuevas escenas que reflejan la naturaleza universal de la experiencia humana. Un nuevo guía y una narración nueva se enfocarán en la narrativa que une a la gente. Un pabellón nuevo será la sede de los festivales emblemáticos de Epcot. Este proveerá una espectacular vista de World Showcase y el lugar ideal para ver el espectáculo nocturno del parque. Esta hermosa estructura de tres niveles tendrá uno de los diseños más destacados en cualquier parque de Disney, y pronto se convertirá en un nuevo icono de Epcot.

será la sede de los festivales emblemáticos de Epcot. Este proveerá una espectacular vista de World Showcase y el lugar ideal para ver el espectáculo nocturno del parque. Esta hermosa estructura de tres niveles tendrá uno de los diseños más destacados en cualquier parque de Disney, y pronto se convertirá en un nuevo icono de Epcot. World Celebration también contará con impresionantes vistas en Dreamers Point, frondosos jardines, un árbol de deseos, una fuente interactiva y una estatua que celebra el legado del soñador original, Walt Disney .

World Nature

Journey of Water, Inspired by "Moana" será un frondoso sendero de exploración donde los visitantes pueden conocer y jugar con agua mágica viviente.

será un frondoso sendero de exploración donde los visitantes pueden conocer y jugar con agua mágica viviente. La nueva película del pabellón Tierra "Awesome Planet", que muestra la espectacular belleza, diversidad y dinámica historia del planeta, empezará a darles la bienvenida a visitantes en enero de 2020.

World Discovery

Los visitantes serán parte de una audaz aventura que ofrece el primer despegue de espaldas hacia el espacio en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Esta emocionante atracción para toda la familia contará con un vehículo narrador, nunca antes visto, que gira para enfocarse en la acción, dondequiera que se encuentre.

Esta emocionante atracción para toda la familia contará con un vehículo narrador, nunca antes visto, que gira para enfocarse en la acción, dondequiera que se encuentre. Como ampliación del pabellón Mission: SPACE, el nuevo restaurante Space 220 se abrirá este invierno como una experiencia culinaria fuera de este mundo, con el celestial panorama de una estación espacial que incluye vistas de día y de noche la Tierra desde una distancia de 220 millas.

se abrirá este invierno como una experiencia culinaria fuera de este mundo, con el celestial panorama de una estación espacial que incluye vistas de día y de noche la Tierra desde una distancia de 220 millas. El pabellón PLAY! se abrirá a tiempo para el 50 aniversario de Walt Disney World . En esta metrópolis interactiva, los visitantes descubrirán una ciudad llena de juegos, actividades y experiencias que los conectan con amigos, familiares y sus queridos personajes de Disney como nunca antes.

50 años de Walt Disney World Resort

Los aniversarios son diversión en serio en los parques de Disney – y el 50 aniversario de Walt Disney World Resort será uno de los más grandes jamás. Por vez primera, la celebración se llevará más allá del parque Magic Kingdom a los cuatro parques temáticos del resort con los anticipados lanzamientos de atracciones y nuevo entretenimiento, comidas y bebidas, mercancía y más.

Programada para lanzarse a fines del 2020, Disney Genie es una nueva herramienta digital revolucionaria que mejorará la forma en que visitantes planean y experimentan su viaje al Walt Disney World. Disney Genie hará la planificación más fácil y divertida al proveerles a visitantes itinerarios personalizados y adaptados para princesas, amantes de las emociones fuertes, foodies, familias y más. Los visitantes hasta le podrán decir a Disney Genie lo que quieren hacer, y este rápidamente evaluará millones de opciones para presentar el día óptimo.

Próxima generación historias animadas en los Parques Disney

Nuevo desfile Magic Happens en Disneyland Park

Programado para estrenarse en la primavera de 2020, el nuevo desfile Magic Happens cobrará vida con una enérgica banda sonora y una canción producida en asociación con el cantautor Todrick Hall. Para celebrar los impresionantes momentos de magia que están en el corazón de muchas de las historias de Disney, el desfile contará con impresionantes carrozas, hermosos vestuarios y adorados personajes de Disney de las películas "Moana", "Coco", "Sleeping Beauty" y más – todos guiados por Mickey Mouse y sus amigos.

Primera atracción de paseo con Mickey Mouse y Minnie Mouse

Los asistentes dieron una primera mirada al interior de Mickey & Minnie's Runaway Railway, que viene a Disney's Hollywood Studios en Walt Disney World Resort en 2020 y Disneyland en 2022. Chapek también reveló la primera mirada a una nueva área de Mickey's Toontown en Disneyland que será el hogar de esta emocionante atracción que llevará a visitantes en un viaje por el alocado e impredecible mundo de las caricaturas de Mickey Mouse del Disney Channel que han sido galardonadas con el Premio Emmy®.

"Zootopia" en Shanghai Disney Resort

Los fans de D23 Expo escucharon más detalles del área temática de "Zootopia" que viene a Shanghai Disney Resort. Además de una atracción principal nueva que combina narración con tecnología de punta para darle vida a esta popular película, los visitantes pueden esperar entretenimiento de inmersión, mercancía y opciones para comer que solo se pueden encontrar en esta metrópolis de mamíferos.

Celebración de historias animadas en Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland celebrará algunas de las más grandes historias animadas de todos los tiempos cuando el castillo del parque se transforme en Castle of Magical Dreams. Tomando inspiración de 13 queridísimas historias de Disney protagonizadas por princesas y heroínas, el castillo incluirá adornos como la manzana de Snow White, la carroza de Cinderella y la rosa de Belle. El castillo será un lienzo para entretenimiento nuevo que incluirá espectáculos de día y de noche, y será el hogar de una nueva Bibbidi Bobbidi Boutique donde niños pueden recibir transformaciones que los convierten en realeza.

Como parte de esta transformación multianual del parque, los visitantes podrán visitar el mundo de Frozen, con todo y los panoramas, sonidos, comida y tradiciones. El área contará con dos increíbles atracciones – una nueva montaña rusa llamada Wandering Oaken's Sliding Sleighs que lleva a visitantes en un viaje lleno de vueltas por todo el reino, y Frozen Ever After, inspirado en la increíblemente popular atracción para toda la familia en el pabellón de Noruega de Epcot en Walt Disney World Resort. Y, finalmente (y como nunca), los visitantes podrán ver la fuerza máxima de los poderes de Elsa cuando ella cree un hermoso día de "invierno en verano".

Primer espectáculo de Cirque du Soleil que celebra Walt Disney Animation Studios

Un espectáculo que será el primero de su tipo celebrará la magia de Walt Disney Animation Studios con una conmovedora historia que cobra vida gracias a Cirque du Soleil, Walt Disney Imagineering y los legendarios animadores de Disney. El espectáculo combina la narración de Disney con la destreza artística de Cirque du Soleil. Los preestrenos empiezan el 20 de marzo de 2020, con su estreno mundial el 17 de abril.

Alojamiento singularmente Disney

Chapek también compartió más detalles del previamente anunciado Reflections: A Disney Lakeside Lodge, un hotel único y un resort sugerido para el Disney Vacation Club que toma su inspiración de las maravillas de la naturaleza y el talento artístico de Walt Disney.

Magia en las vidas diarias de familias y aficionados

El público fue el primero en escuchar cómo Target y Disney se unirán con una creativa colaboración comercial que incorpora comercialización experiencial – incluso el lanzamiento de 25 tiendas Disney en el interior de tiendas Target por todo el país el 4 de octubre y la apertura de 40 locales adicionales para octubre de 2020. La "tienda dentro de una tienda" contará con una selección realzada de más de 450 artículos de Disney e incluirá más de 100 producto que anteriormente solo estaban disponibles en las tiendas de Disney.

Con tantas experiencias excepcionales preparadas para Disney, lo mejor está por venir.

Información adicional acerca de Star Wars: Galactic Starcruiser y Epcot se puede ver en www.WDWnews.com.

Información adicional de Disney Cruise Line se puede ver en www.DCLnews.com.

