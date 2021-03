PrettyLittleThing altera a cor do Burj Khalifa para rosa

Perfeita para os olhos e requintada em seus tons de rosa, a projeção da PrettyLittleThing será tudo menos algo simples, acentuando as dimensões do edifício mais alto do mundo e celebrando a presença on-line desta potência da moda na região do Oriente Médio e Norte da África, para um público global, tendo todos os olhos voltados para a PrettyLittleThing!

Criada para extasiar, a projeção da PrettyLittleThing deixará a cidade maravilhada, transformando este momento fugaz em um registro marcante para a tão esperada primavera e as últimas tendências da moda que são apresentadas junto com as veeementes e empoderadoras peças de roupas da PLT durante o Mês da História das Mulheres.

Instagram https://www.instagram.com/prettylittlething

Site https://www.prettylittlething.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1459963/PrettyLittleThing__Burj_Khalifa.jpg

FONTE PrettyLittleThing

