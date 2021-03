PrettyLittleThing transforme le Burj Khalifa en rose

Réglez votre réveil pour 20h40 GST ce vendredi 19 mars pour un joli spectacle de lumières pas comme les autres !

MANCHESTER, Angleterre, 21 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le vendredi 19 mars à 20h40 marquera un moment magique lorsque le bâtiment le plus haut du monde et l'épicentre de la vie urbaine animée de Dubaï, Burj Khalifa, sera tout en rose et illuminé par le détaillant de mode en ligne PrettyLittleThing.

Représentant la mosaïque urbaine de la ville cosmopolite de Dubaï, le gratte-ciel emblématique s'illuminera de lumières vibrantes, célébrant cette fois le lancement du site Web arabe de PrettyLittleThing et sa présence sur la scène mondiale de la mode.