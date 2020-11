Prevenção de fraudes ficou ainda mais forte com o lançamento do LexisNexis Emailage

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions anuncia a disponibilidade do LexisNexis® Emailage®, uma poderosa solução de pontuação de risco de fraude alimentada por inteligência de e-mail que ajuda as empresas a equilibrar uma experiência de usuário transparente, a partir de recursos robustos de detecção e prevenção de fraudes. A solução auxilia na resolução desses dois desafios, permitindo que as organizações avaliem riscos com segurança, aprovem transações com mais rapidez e sejam mais eficientes do que as táticas de fraudes em constantes mudanças nas transações digitais.

O LexisNexis Emailage reimagina a detecção de fraudes, usando inteligência de e-mail como um identificador de risco principal. O e-mail é um identificador global exclusivo, que desbloqueia o engajamento digital e as transações em todos os setores, porque é um dos componentes mais comumente usados em uma transação online. O e-mail é rico em histórico de transações e difícil de alterar, porque está vinculado às contas online de um indivíduo.

"Os consumidores desejam se conectar, por meio de um número cada vez maior de canais e esperam por uma experiência consistente, e sem atrito a cada vez. No entanto, as empresas muitas vezes são puxadas entre as tensões de impedir uma fraude e tentar fornecer a melhor experiência ao usuário", diz Stephen Topliss, Vice-Presidente de Fraude e Estratégia de Identidade da LexisNexis Risk Solutions. "Acreditamos que é possível fazer as duas coisas. LexisNexis Emailage é uma ferramenta de avaliação de risco comprovada, utilizando o endereço de e-mail do usuário como elemento principal. As empresas recebem os benefícios da inteligência de risco de e-mail, globalmente e em tempo real, para percepções verdadeiras do consumidor fornecidas através de um ciclo de feedbacks contínuos. Isso produz uma força crescente, trabalhando em conjunto para que estejam à frente dos fraudadores"

Alimentada por percepções digitais globais e um histórico de transações compartilhadas, a rede mundial da LexisNexis Risk Solutions oferece às empresas a confiança nas decisões de risco, em melhoria contínua. Com bilhões de identificadores digitais na rede, o LexisNexis Emailage reúne sinais de riscos físicos e digitais para criar uma visão holística do risco do consumidor associado a uma transação.

O LexisNexis Emailage pode fazer parte de um programa abrangente de fraude e identidade que:

Identifica e previne fraudes em transações online;

Avalia o risco associado ao endereço de e-mail de um consumidor, por meio de uma pontuação de risco de e-mail;

Aumenta as principais receitas ao aprovar automaticamente mais consumidores legítimos;

Ajuda os usuários a serem mais confiantes, tomando decisões de revisão manual eficientes;

Trabalha com outras soluções da LexisNexis Risk Solutions, para complementar o gerenciamento de risco geral.

Em fevereiro de 2020, a LexisNexis Risk Solutions adquiriu a Emailage, um provedor de soluções de prevenção de fraudes e gerenciamento de riscos. Agora, totalmente integrado ao grupo de Serviços de Negócios da LexisNexis Risk Solutions, o LexisNexis Emailage faz uso de uma abordagem analítica patenteada e proprietária, para reimaginar a detecção de fraudes.

Participe da sessão LexisNexis Emailage no Digital Identity Summit , no dia 19 de novembro ás 11hs. ET, para saber como dados poderosos e análises avançadas combinadas com as soluções preditivas multifacetadas da Emailage detectam e bloqueiam fraudes complexas quase que em tempo real, minimizando o atrito para clientes confiáveis. A Sessão será em Inglês.

Sobre a LexisNexis® Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions reúne dados poderosos e análises avançadas, para fornecer percepções que ajudam as empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e a aperfeiçoar decisões que beneficiam as pessoas ao redor do mundo. Oferecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), um provedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de tomada de decisão para clientes de negócios e profissionais de todos os setores. Para obter mais informações, visite: https://risk.lexisnexis.com.br e www.relx.com .

Contato:

Marcy Theobald

1.678.232.0948

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg

FONTE LexisNexis Risk Solutions

Related Links

http://www.lexisnexis.com



SOURCE LexisNexis Risk Solutions