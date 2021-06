Primavera Capital rachète la filiale chinoise de Mead Johnson à Reckitt Benckiser Group

BEIJING, 7 juin 2021 /PRNewswire/ -- Primavera Capital Group (« Primavera ») annonce aujourd'hui qu'elle a signé un accord définitif avec Reckitt Benckiser Group plc (« Reckitt »), une société leader mondial dans le domaine de la santé, de la nutrition et de l'hygiène grand public, pour le rachat en Grande Chine des activités de Mead Johnson Nutrition Company (« Mead Johnson », la « Company »), une société leader mondial dans le domaine des préparations pour la nutrition des nourrissons appartenant à Reckitt. Suite à cette transaction, Primavera disposera d'une licence exclusive, perpétuelle et libre de redevances sur la marque Mead Johnson en Grande Chine.

Cette acquisition est une autre étape importante pour Primavera dans l'industrie de la consommation. À l'avenir, Primavera soutiendra pleinement la croissance de Mead Johnson en Chine, à travers l'innovation, l'amélioration opérationnelle, l'optimisation des canaux de distribution et la transformation numérique, afin de renforcer son positionnement et ses perspectives de croissance sur le grand marché chinois de la nutrition infantile.

Mead Johnson a été fondée en 1905 dans l'Illinois, aux États-Unis, par Edward Mead Johnson. Il s'agit d'une marque de lait maternisé haut de gamme de renommée mondiale. En 2009, la société s'est introduite avec succès à la bourse de New York et a été rachetée par Reckitt en 2017. Suite à l'acquisition de Primavera, la branche des préparations pour nourrissons et de la nutrition infantile en Grande Chine bénéficiera des ressources d'approvisionnement de Reckitt et de sa collaboration continue en matière d'innovation mondiale en R&D. La transaction est soumise aux consultations habituelles du comité d'entreprise et aux approbations réglementaires.

Le Dr Fred Hu, fondateur et président de Primavera Capital Group, a commenté :

« Nous sommes heureux d'acquérir l'activité Grande Chine de Mead Johnson, une marque multinationale de nutrition pour nourrissons et enfants, réputée et établie de longue date. En tant qu'actionnaire majoritaire, Primavera s'engage à servir des dizaines de millions de mères et de bébés chinois et à préserver leur bien-être. Nous sommes impatients de commencer notre collaboration avec la direction de Reckitt, et de continuer à fournir à nos clients des produits nutritionnels de la plus haute qualité grâce à des capacités d'innovation scientifique et de R&D de classe mondiale, ainsi qu'au contrôle de sécurité et de qualité le plus strict. »

Le PDG de Reckitt, Laxman Narasimhan, a déclaré : « Après un examen approfondi de notre activité de préparations pour nourrissons et de nutrition en Chine, nous avons trouvé un excellent foyer pour l'entreprise sous la propriété de Primavera. Grâce à cette transaction, l'activité Nutrition de Reckitt aura à l'avenir un profil de croissance et de marge meilleur et plus cohérent. »

À l'heure actuelle, le marché chinois des préparations lactées pour nourrissons, d'une valeur de 150 milliards de RMB, est le plus important au monde, et les consommateurs exigent de plus en plus de science et de qualité. Mead Johnson est entré en Chine en 1993 et a développé un vaste portefeuille de produits avec des marques de base comme Enfinitas bénéficiant d'une grande notoriété.

HSBC a agi à titre de conseiller financier de Primavera dans le cadre de la transaction.

SOURCE Primavera Capital Group