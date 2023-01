Primeira carga de GNL chega ao terminal de GNL da Alemanha em Wilhelmshaven

ARLINGTON, Virgínia, e DÜSSELDORF, Alemanha, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Uniper levou hoje a primeira carga completa de gás natural liquefeito (GNL) da Alemanha para o novo terminal de GNL, operado pela Uniper, em Wilhelmshaven. O navio de GNL Maria Energy, de propriedade da Tsakos Energy Navigation, uma grande transportadora de energia, foi carregado em Calcasieu Pass, nos EUA, na instalação de liquefação do fornecedor de GNL Venture Global Calcasieu Pass, LLC, em 19 de dezembro de 2022.

O Maria Energy está totalmente carregado, com aproximadamente 170 mil metros cúbicos de GNL (97.147.000 metros cúbicos de gás natural), o suficiente para fornecer energia a cerca de 50 mil residências alemãs por um ano.

Niek den Hollander, diretor comercial da Uniper, disse: "A entrega bem-sucedida da primeira carga completa de GNL no terminal da Uniper em Wilhelmshaven é uma prova da forte parceria entre a Uniper, a Venture Global e a Tsakos Energy Navigation. O uso de GNL como uma fonte de energia confiável é crucial para a segurança de abastecimento para a Alemanha e a Europa. Assumimos o compromisso de contribuir com nossa parte, trazendo mais GNL para o mercado europeu e, principalmente, para a Alemanha, por meio dos terminais de Wilhelmshaven e Brunsbüttel Regas."

"A Venture Global tem muito orgulho de fornecer a primeira carga completa de GNL já entregue na Alemanha, e parabenizamos a Uniper e o governo alemão por sua ação rápida de construir a infraestrutura necessária para tornar esse dia histórico possível", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global. "Como parceiros estratégicos, esperamos oferecer segurança de abastecimento de energia de longo prazo a nossos aliados por meio da entrega contínua de GNL limpo e confiável dos EUA."

A carga de GNL entregue pelo Maria Energy faz parte do processo de comissionamento no terminal de Wilhelmshaven. Espera-se que as operações comerciais do terminal de Wilhelmshaven comecem em meados de janeiro de 2023.

O terminal de GNL da Uniper em Wilhelmshaven foi inaugurado em 17 de dezembro de 2022. Por meio da Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) Höegh Esperanza, cerca de cinco bilhões de metros cúbicos de gás natural podem ser desembarcados na Alemanha por ano.

Sobre a Tsakos Energy Navigation

Fundada em 1993 e comemorando este ano 29 anos como uma empresa pública, a TEN é uma das primeiras e mais consagradas empresas de transporte público do mundo. Atualmente, a diversificada frota de energia da TEN é composta por 73 embarcações de casco duplo, incluindo quatro embarcações Aframax alimentadas por GNL de combustível duplo e dois navios aliviadores de primeira opção em construção, constituindo uma mistura de petroleiros de petróleo bruto, navios-tanque de produtos petrolíferos e transportadores de GNL, totalizando 8,5 milhões de dwt.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de abundantes bacias de gás natural norte-americanas. A primeira instalação da Venture Global, a Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo capacidade de produção de mais 60 MTPA no estado de Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CSC) em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a Uniper

Sediada em Düsseldorf, a Uniper é uma empresa internacional de energia com atividades em mais de 40 países. Com cerca de sete mil funcionários, ela contribui de forma importante para a segurança do abastecimento da Europa. Os principais negócios da Uniper são a geração de energia na Europa, o comércio global de energia e um amplo portfólio de gás. A Uniper adquire gás, inclusive gás natural liquefeito (GNL), e outras fontes de energia nos mercados globais. A empresa possui e opera instalações de armazenamento de gás com capacidade de mais de sete bilhões de metros cúbicos. A Uniper pretende que seus 22,5 GW de capacidade instalada de geração de energia na Europa sejam neutros em carbono até 2035. A empresa já está entre as maiores operadoras de usinas hidrelétricas da Europa e pretende expandir ainda mais a energia solar e eólica, que é essencial para um futuro mais sustentável e autônomo.

A Uniper é uma parceira confiável para comunidades, serviços públicos municipais e empresas industriais para o planejamento e implementação de soluções inovadoras e de baixo carbono em sua jornada de descarbonização. A Uniper é pioneira em hidrogênio, atua mundialmente em toda a cadeia de valor de hidrogênio e está realizando projetos para tornar o hidrogênio um pilar do abastecimento de energia.

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas com base em suposições e previsões atuais feitas pela Uniper SE Management e outras informações atualmente disponíveis para a Uniper. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa e as estimativas apresentadas aqui. A Uniper SE não pretende e não assume qualquer responsabilidade de atualizar estas declarações prospectivas ou modificá-las para estar em conformidade com eventos ou desenvolvimentos futuros.

