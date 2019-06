Primeira Expo e Feira Internacional de Bens de Consumo China-CEEC realizada com sucesso em Ningbo, China

NINGBO, China, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A primeira Expo e Feira Internacional de Bens de Consumo China-CEEC foi realizada em Ningbo, China, de 8 a 12 de junho. Delegados da Eslováquia, Lituânia, Croácia e outros países da Europa Central e Oriental (CEEC – Central & Eastern European Countries, em inglês) participaram da Expo. Mais de 2.000 convidados domésticos e do exterior compareceram ao evento, entre eles, funcionários governamentais, organizações internacionais, corporações multinacionais, instituições de pesquisa, expositores e investidores.

Comparados aos anos anteriores, produtos e serviços expostos na Feira apresentaram maior diversidade e quantidade, Além dos alimentos e bens de consumo diários apresentados, produtos de alta tecnologia, entre eles planadores, helicópteros, automóveis e máquinas inteligentes foram exibidos este ano. Mais de 3.500 compradores e investidores de todo o mundo circularam de um estande para o outro, apresentando seus produtos e indagando sobre preço e qualidade. Negócios foram feitos com frequência.

Foi o primeiro ano desde que a Expo China-CEEC foi elevada a um nível nacional. Além da Feira de Bens, as principais atividades da Expo incluíram o Fórum de Cooperação China-CEEC, a Feira Internacional de Bens de Consumo, a 5a Reunião de Cooperação de Investimentos China-CEEC, o 4o Diálogo de Inspeção Alfandegária e Quarentena China-CEEC e a 6a Conferência de Cooperação de Associações Comerciais China-CEEC. Seguindo o princípio da "Consulta, Contribuição e Benefícios Compartilhados", os convidados tiveram discussões extensas a respeito de temas como o crescimento de longo prazo da Iniciativa Cinturão e Estrada (BRI, em inglês) investimento e cooperação, facilitação de comércio e expansão de importação.

Os últimos anos testemunharam os esforços de Ningbo na construção de uma zona de cooperação econômica e comercial "16+1". Ningbo promoveu a Expo de Investimento e Comércio China-CEEC durante quatro anos consecutivos. Em 2017, a primeira zona de demonstração da cooperação econômica e comercial China-CEEC foi lançada em Ningbo. Este ano, Ningbo promoveu a primeira Expo China-CEEC, demonstrando que a cidade abriu canais econômicos e comerciais para a China-CEEC que se tornaram um motor da contribuição de Ningbo para a cooperação China-CEEC de intercâmbio cultural e de turismo. Com base na Expo de Investimento e Comércio, Ningbo realizou a Conferência de Cooperação em Turismo da China (Ningbo)-CEEC e a atividade de viagem "Mil turistas visitando a Europa Central e Oriental" por três anos consecutivos, continuando a aprofundar a cooperação multilateral entre Ningbo, China, e a Europa Central e Oriental.

À medida que a Expo China-CEEC se torna um cartão comercial ouro para a Ningbo, a cidade vai integrar ainda mais seu desenvolvimento do turismo cultural na estratégia nacional da BRI e desenvolver-se como uma importante plataforma para a China aprofundar a cooperação com o resto do mundo.

FONTE China-CEEC Expo

SOURCE China-CEEC Expo