Primeira impressora 3D IDEX J1 da Snapmaker agora disponível para pré-encomenda

SHENZHEN, China, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A fabricante digital Snapmaker lança a última geração de sua impressora 3D IDEX J1, que está aberta para pré-encomenda na loja oficial a partir de 8 de novembro.

A J1 é a primeira impressora 3D IDEX da Snapmaker, que oferece:

Impressora 3D J1 Snapmaker

Impressão com dois materiais

Suporte de separação e suporte dissolvível para remoção fácil

Modo Cópia e Modo Espelho que duplicam a produtividade

Velocidade de impressão de até 350 mm/s e até 10 mil mm/s² de aceleração

Rigidez das peças fundidas em peça única, trilhos lineares de alta precisão e estrutura em liga de alumínio

Contando com um sistema de extrusora independente (IDEX), ela permite que duas extrusoras separadas se movimentem de forma independente, permitindo vários modos interessantes de impressão, como cópia, espelho e modo de backup, para elevar sua experiência de impressão a um nível totalmente novo. Além disso, a IDEX oferece a solução mais limpa de duas extrusoras que evita a contaminação cruzada. Além disso, a J1 suporta PVA e outros materiais dissolvíveis. Ela pode manusear estruturas ocas, peças complexas com saliências ou peças precisas com excelentes detalhes.

Em comparação com as principais impressoras 3D IDEX do mercado, um dos recursos mais notáveis da J1 é a impressão em alta velocidade. Devido à otimização da tecnologia de compensação de vibrações, ela garante um ganho de velocidade revolucionário aumentando a velocidade de impressão para atingir até 350 mm/s. Com isso, é possível imprimir duas bancadas em 22 minutos. O algoritmo avançado também reduz a vibração causada por movimentos de alta velocidade, minimizando o ressalto para melhorar a qualidade da impressão.

Além disso, a estrutura da J1 é composto por uma moldura superior e uma base feita por fundição de uma peça e quatro barras de liga de alumínio para garantir sua rigidez. A J1 também pode imprimir modelos delicados com detalhes, uma vez que seus trilhos lineares de alta precisão garantem movimentos estáveis.

A Snapmaker J1 está disponível na loja oficial. O preço para pré-encomendas é de USD 1.099 com frete grátis e desconto de USD 300 no preço sugerido pelo fabricante. Também está disponível a oferta de Black Friday da Snapmaker. De 8 de novembro a 1º de dezembro, os clientes podem aproveitar até 40% de desconto. Além disso, a J1 estará em ações promocionais "wheels of fortune", "flash sales" e ofertas de melhores preços em pacotes de produtos para que os clientes possam obter até 45% de desconto em produtos selecionados.

Sobre a Snapmaker

Fundada em 2016, a Snapmaker é uma empresa de tecnologia que desenvolve, fabrica e vende impressoras de mesa 3D três-em-um que integram impressão 3D, gravação e corte a laser e usinagem em CNC. O principal produto da Snapmaker, a impressora 3D três-em-um Snapmaker 2.0, registrou um recorde em 2019 como a impressora 3D que recebeu a maior arrecadação por crowdfunding no Kickstarter e recebeu os prêmios 2020 CES Innovation Award e 2022 iF Design Award.

