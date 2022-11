Snapmakers erster IDEX-3D-Drucker J1 kann jetzt vorbestellt werden

SHENZHEN, China, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- Snapmaker, ein Hersteller von Digitalgeräten, stellt seinen neuesten IDEX-3D-Drucker J1 vor, den man ab dem 8. November im offiziellen Shop vorbestellen kann.

Der J1 ist der erste IDEX-3D-Drucker von Snapmaker. Er bietet:

Snapmaker J1 3D Printer

Zweimaterialien-Druck

wegbrechende Stützen und auflösbare Stützen für müheloses Entfernen

Kopiermodus und Spiegelungsmodus für doppelte Produktivität

eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 350 mm/s und eine Beschleunigung von bis zu 10.000 mm/s²

Steifigkeit durch einteilig gegossene Teile, hochpräzise Linearschienen und Rahmen aus Aluminiumlegierung

Das IDEX-System (Independent Extruder) ermöglicht, dass sich zwei separate Extruder unabhängig voneinander bewegen, und bietet verschiedene interessante Druckmodi wie Kopier-, Spiegel- und Backup-Modus, die Ihr Druckvergnügen auf ein völlig neues Niveau heben werden. Außerdem bietet IDEX die sauberste Zwei-Extruder-Lösung, die eine Kreuzkontamination verhindert. Der J1 unterstützt mittlerweile auch PVA und andere auflösbare Materialien. Er ist in der Lage, hohle Strukturen, komplexe Teile mit Überhängen oder präzise Teile mit großen Details zu drucken.

Im Vergleich zu den bekanntesten IDEX-3D-Druckern auf dem Markt ist eine der herausragenden Eigenschaften des J1 der Hochgeschwindigkeitsdruck. Dank der Optimierung der Vibrationskompensationstechnologie sorgt er für einen revolutionären Geschwindigkeitsschub, der die Druckgeschwindigkeit auf bis zu 350 mm/s erhöht. Damit können Sie zwei Bänke innerhalb von 22 Minuten drucken. Der fortschrittliche Algorithmus reduziert auch die durch Hochgeschwindigkeitsbewegungen verursachten Vibrationen, minimiert das Klingeln und verbessert die Druckqualität.

Darüber hinaus besteht das Gehäuse des J1 aus einem oberen Rahmen und einem Sockel, die aus einem einzigen Druckgussstück gefertigt sind, sowie vier Stangen aus einer Aluminiumlegierung, die seine Steifigkeit gewährleisten. Der J1 kann auch filigrane Modelle mit Details drucken, da seine hochpräzisen Linearschienen für gleichmäßige Bewegungen sorgen.

Der Snapmaker J1 ist im offiziellen Shop erhältlich. Der Vorbestellungspreis beträgt 1.099 USD mit kostenlosem Versand, 300 USD unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Außerdem läuft der Black Friday Sale von Snapmaker. Vom 8. November bis zum 1. Dezember können Kunden bis zu 40 % Rabatt genießen. Außerdem gibt es Glücksräder, Blitzverkäufe und Sonderpreisangebote für Produktbündel, was bedeutet, dass Kunden sogar die Chance haben, bis zu 45 % Preisnachlass auf ausgewählte Produkte zu erhalten.

Informationen zu Snapmaker

Snapmaker wurde 2016 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das 3-in-1-Desktop-3D-Drucker entwickelt, herstellt und vertreibt, die 3D-Druck, Lasergravur und Laserschneiden sowie CNC-Schnitzen integrieren. Das Vorzeigeprodukt von Snapmaker, der 3-in-1-3D-Drucker Snapmaker 2.0, stellte 2019 einen Rekord als der am meisten per Crowdfunding finanzierte 3D-Drucker auf Kickstarter auf und gewann 2020 den CES Innovation Award und 2022 den iF Design Award.

