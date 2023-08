Primeiras células i-TOPCon do tipo n são fabricadas na linha de produção da Trina Solar em Qinghai

CHANGZHOU, China, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- As primeiras células i-TOPCon de 210 mm do tipo nforam produzidas em 1º de agosto no parque de zero emissões líquidas da Trina Solar localizado na província de Qinghai, marcando o início da produção em massa de células i-TOPCon de 5 GW do tipo n. Essa produção é um marco importante no layout integrado de tecnologia do tipo nda Trina Solar, que abrange toda a cadeia de suprimento de lingotes, pastilhas, células e módulos.

As células produzidas na fábrica de Qinghai incorporam tecnologia avançada i-TOPCon do tipo n, lançada pela Trina Solar em maio. Com as inovações do emissor de boro selecionado e a estrutura TOPCon altamente aditivada com PECVD (deposição química de vapor aprimorada por plasma), a eficiência das células pode atingir 26%. Equipados com células i-TOPCon de 210 mm do tipo n, os módulos da série Vertex N 700 W garantem alta potência, alta eficiência, alto rendimento energético, alta confiabilidade e baixo custo nivelado de eletricidade, oferecendo aos clientes mais valor e maiores retornos.

A plataforma de produtos tecnológicos de 210 mm, caracterizada por uma grande abertura e visão de futuro, liderará o mercado por meio de tecnologias de ponta, aumentando a eficiência das células em até 30%. Com seus produtos tecnológicos de 210 mm, a Trina Solar conduziu a indústria fotovoltaica à era dos 600 ou mais watts. Graças à sua tecnologia de 210 mm do tipo n, a Trina Solar continuará liderando o setor na era das soluções tecnológicas do tipo n.

O desenvolvimento da tecnologia avançada i-TOPCon do tipo ne a integração da capacidade de produção de lingotes, plaquetas, células e módulos reforçam e atualizam o layout integrado do tipo nda Trina Solar. Até o final do ano, espera-se que a capacidade de produção celular da Trina Solar atinja 75 GW, incluindo 40 GW de células do tipo n, totalmente equipados com tecnologia avançada i-TOPCon do tipo n.

Várias fábricas de células e módulos do tipo nda Trina Solar entraram em operação desde o final de 2022 (como a fábrica de células de 8 GW do tipo nem Suqian; a fábrica de módulos de 10 GW do tipo nem Changzhou; e a fábrica de módulos de 10 GW do tipo nem Huai'an, todas elas em Jiangsu), assegurando ainda mais a entrega dos módulos do tipo nda empresa.

Para alcançar um desenvolvimento sustentável, a Trina Solar implementou várias práticas de zero emissões líquidas, incluindo nas áreas de operações, cadeia de valor e gerenciamento de produtos. No parque industrial de Qinghai, a Trina Solar combinará suas capacidades tecnológicas e industriais com os recursos de Qinghai para assim desenvolver um sistema energético estável e ecologicamente sustentável.

Aderindo à missão de fornecer "energia solar para todos" e comprometida em ser líder global no mercado de soluções solares inteligentes, a Trina Solar não só aposta em seu próprio crescimento ecológico, como também busca parceiros globais para trabalhar em estratégias de desenvolvimento verde, construindo uma cadeia de valor com zero emissões líquidas para assim criar um ecossistema sustentável.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

