Primeiro paciente inscrito no estudo SELUTION SLR IDE BTK

"Estou entusiasmado em iniciar um importante estudo que estabelecerá a evidência de que essa nova tecnologia beneficia pacientes com ICAMI", comentou o Dr. Michael Lichtenberg, chefe do departamento de angiologia da Klinikum Hochsauerland, Arnsberg, Alemanha. "Até o momento, nada funcionou consistentemente nessa população de pacientes. Os dados clínicos iniciais dos registros do SELUTION SLR são animadores e pude conferir o desempenho dessa nova tecnologia em meu trabalho de rotina. Este estudo foi desenvolvido para provar que o SELUTION SLR é mais eficaz do que o padrão atual de atendimento nesta população difícil de pacientes."

O início das inscrições no estudo segue a aprovação da Isenção de Dispositivo de Investigação (IDE) nos Estados Unidos há uma semana. A indicação de BTK para SELUTION SLR recebeu designação de dispositivo inovador pela FDA em 2019.

O objetivo do estudo clínico SELUTION4BTK é demonstrar a eficácia superior e a segurança equivalente do SELUTION SLR em comparação com a angioplastia com balão convencional (POBA) no tratamento das artérias BTK em pacientes com Isquemia Crônica com Ameaça aos Membros Inferiores (ICAMI). O estudo é um estudo prospectivo, multicêntrico, cego e randomizado.

377 indivíduos estão sendo randomizados 1:1 para SELUTION SLR ou controle. Este é o primeiro estudo desse tipo em que pacientes com isquemia crítica dos membros (ICM) podem ser incluídos. Os pacientes estão sendo inscritos em aproximadamente 40 centros nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

"Estou muito orgulhoso da equipe da MedAlliance, que foi capaz de iniciar este estudo tão rapidamente e ter o primeiro paciente inscrito apenas uma semana após receber a aprovação da IDE", comentou Jeffrey B. Jump, presidente e CEO da MedAlliance. "Esta é uma grande conquista e um marco importante para a MedAlliance".

O SELUTION SLR recebeu a aprovação da marca CE para o tratamento da doença arterial periférica em fevereiro de 2020 e para o tratamento da doença arterial coronariana em maio de 2020. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) concedeu ao SELUTION SLR quatro designações inovadoras: para o tratamento de lesões ateroscleróticas em artérias coronárias nativas, reestenose intra-stent coronariana, indicações periféricas abaixo do joelho e fístula arteriovenosa.

Em agosto de 2021, o primeiro dos mais de três mil pacientes foi inscrito em um estudo coronário randomizado inovador, que comparou o SELUTION SLR com um stent eluidor de limus [DES]. Esse é o maior estudo de DEB já iniciado e tem o potencial de mudar a prática médica.

A tecnologia de DEB da MedAlliance envolve microrreservatórios exclusivos feitos de polímero biodegradável misturado com o medicamento antirrestenótico sirolimus. Esses microrreservatórios proporcionam a liberação controlada e sustentada do medicamento por até 90 dias1. A liberação prolongada de sirolimus a partir de stents tem se mostrado altamente eficaz nas vasculaturas coronárias e periféricas. A CAT™ (Cell Adherent Technology), de propriedade da MedAlliance permite que os microrreservatórios sejam revestidos em balões e aderidos ao lúmen do vaso quando administrados por meio de um balão de angioplastia.

O SELUTION SLR está disponível atualmente na Europa e em todos os outros países onde a marca CE é reconhecida.

