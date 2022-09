Primeiro sistema de energia residencial e portátil de estado semi-sólido é lançado na IFA e oferece segurança energética e acesso fora da rede

BERLIM, 2 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Zendure, uma start-up de tecnologia de energia limpa em rápido crescimento, está lançando o SuperBase V, a nova referência para sistemas portáteis de energia residencial, na feira de eletrônicos de consumo IFA, em Berlim.

O SuperBase V é o primeiro sistema do setor com baterias de estado semi-sólido e é personalizável com capacidade de 6,4 kWh a 64 kWh. Com sua saída de dupla tensão 120V/240V e suporte para painéis solares e carregamento de veículos elétricos, o SuperBase V define um novo padrão para gestão de energia em toda a casa. O sistema SBV pode ser carregado até 6,6 kWh utilizando um módulo de expansão de satélite para energia solar emparelhado com energia de tomada CA em apenas uma hora, tornando o sistema de energia excepcionalmente flexível, versátil e adaptável a cenários que variam de casa inteligente a carregamento de veículos elétricos, camping e uso fora da rede.

"O custo crescente da energia, os recentes desastres naturais, as falhas na rede e a falta de acesso à energia estão se tornando uma preocupação crítica para as comunidades em todo o mundo", disse Bryan Liu, CEO e fundador da Zendure. "Quando as pessoas e as comunidades ficam sem energia, mesmo que por um dia, não se trata apenas de privação dos confortos e conveniências da vida moderna, mas também envolve os fatores de sobrevivência e conexão. A Zendure está oferecendo uma solução que oferece segurança energética e economia de custos de longo prazo."

A primeira bateria de estado semi-sólido do setor com capacidade de 6,4 a 64 kWh

A primeira solução de armazenamento de energia residencial com dupla tensão 120V/240V integrada

O primeiro sistema de energia residencial plug-and-play

Recarga máxima de 6,6 kWh em apenas uma hora

Expansível com unidades de bateria e a mais rápida entrada de energia solar de 3.000 W

UPS contínua com saída CA de 3.800 a 7.600 W

Painel de casa inteligente com tomadas para veículos elétricos com até 12.000 W de distribuição de energia

Controle de voz usando Alexa ou Google Home

Os recursos padrão incluem suporte para estações de carregamento público e para veículos elétricos com carregamento de nível 2, bem como saída RV independente das baterias Satellite opcionais. Baterias adicionais e painéis solares permitem que todos os usuários usufruam totalmente dos benefícios econômicos, ao mesmo tempo em que garantem a energia de suas residências por meio de uma solução personalizada.

O SuperBase V da Zendure estará disponível para compra até o final de setembro no Kickstarter. Os visitantes da IFA poderão conferir o SuperBase V pessoalmente no estande da Zendure (nº 229 no Corredor 3.2). A empresa disponibilizará a estação de energia, um painel solar e dois módulos de bateria Satellite para uma demonstração ao vivo.

Sobre a Zendure

A Zendure é uma das start-ups de tecnologia de energia limpa de crescimento mais rápido com sede nos centros de tecnologia do Vale do Silício, nos EUA, e na região da Grande Baía da China. O objetivo da Zendure é tornar a energia acessível em qualquer lugar, a qualquer hora e democratizar a mais recente tecnologia de energia para alimentar estilos de vida na rede e fora da rede de forma limpa e acessível. Para saber mais, acesse Zendure.com

FONTE Zendure

SOURCE Zendure