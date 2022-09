Révélation du premier système d'énergie domestique et portable semi-solide à l'IFA, qui offrira une sécurité énergétique et un accès hors réseau

BERLIN, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Zendure , une jeune entreprise technologique en plein essor dans le domaine de l'énergie propre, révèlera SuperBase V, la nouvelle référence en matière de systèmes énergétiques domestiques portables, à l'occasion de l' IFA , le salon de l'électronique grand public de Berlin.

SuperBase V est le premier système avec des batteries à l'état semi-solide dans ce domaine. Il est personnalisable avec une capacité allant de 6,4 kWh à 64 kWh. Avec sa sortie double tension 120V/240V et son support pour les panneaux solaires et la recharge EV, SuperBase V établit une nouvelle norme pour la gestion de l'énergie dans toute la maison. Ce système SBV peut être rechargé à 6,6 kWh en une heure à l'aide d'un module d'expansion satellite pour l'énergie solaire jumelé à une prise de courant, ce qui rend ce système énergétique exceptionnellement flexible, polyvalent et capable. Ses scénarios d'utilisation vont de la maison intelligente à la recharge de véhicules électriques, en passant par le camping et l'utilisation hors réseau.

« L'augmentation du coût de l'énergie, les catastrophes naturelles récentes, les pannes de réseau et le manque d'accès à l'énergie deviennent une préoccupation majeure pour les communautés du monde entier », a déclaré Bryan Liu, PDG et fondateur de Zendure. « Lorsque les gens et les communautés sont privés d'électricité, même pour une seule journée, ce ne sont pas seulement les conforts et les commodités de la vie moderne qui sont perdus : l'énergie est une question de survie et de connexion. Zendure présente une solution offrant une sécurité énergétique et des économies à long terme. »

La première batterie à l'état semi-solide avec une capacité de 6,4 à 64 kWh

La première solution de stockage d'énergie domestique avec double tension intégrée de 120V/240V

Le premier système d'énergie domestique Plug-And-Play

Recharge maximale de 6,6 kWh en une heure seulement

Extensible avec des unités de batterie et l'entrée solaire la plus rapide de 3000 W

Onduleur avec prise de sortie de 3800 W - 7600 W

Panneau pour maison intelligente avec prises EV allant jusqu'à 12 000 W de distribution électrique

Commande vocale avec Alexa ou Google Home

Les caractéristiques standard comprennent la prise en charge des stations de recharge publiques et des véhicules électriques avec charge de niveau 2, ainsi que qu'une sortie RV indépendante des batteries satellites en option. Des batteries supplémentaires et des panneaux solaires permettent à chaque utilisateur de profiter pleinement des avantages économiques tout en sécurisant son énergie domestique avec une solution personnalisée.

Le SuperBase V de Zendure sera disponible à l'achat d'ici fin septembre sur Kickstarter. Les visiteurs de l'IFA pourront voir le SuperBase V de leurs propres yeux au stand de Zendure (numéro 229, hall 3.2). L'entreprise fera la démonstration en direct d'une station électrique, d'un panneau solaire et de deux modules de batterie satellite.

À propos de Zendure

Zendure est l'une des start-ups « Clean Energy Tech » qui connaît la croissance la plus rapide dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et de la Région de la Grande Baie en Chine. L'objectif de Zendure est de rendre l'énergie accessible n'importe où, n'importe quand, et de démocratiser les dernières technologies énergétiques pour alimenter les modes de vie en réseau et hors réseau de manière propre et abordable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Zendure.com

