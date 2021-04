Primeiros servidores para centro de processamentos de dados certificados para sustentabilidade

As organizações exigem cada vez mais produtos de TI que sejam mais sustentáveis. O desafio para a maioria dos compradores é verificar se as reivindicações de sustentabilidade feitas pelas marcas de TI para seus produtos são corretas. Com a TCO Certified, a verificação independente não é opcional, está sempre incluída. O cumprimento de todos os critérios é verificado de forma independente durante toda a vida útil do certificado, garantindo que os consumidores e os compradores profissionais recebam informações precisas e comparáveis.