Primer producto para el cuidado de la piel con CBD de Avon entra a la escena verde

NUEVA YORK, 19 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Limpio, verde y sereno. Avon presenta Green Goddess, su primer aceite facial limpio con CBD. Contiene ingredientes 99% naturales, entre ellos, CBD, cáñamo, aceites de semillas de girasol y jojoba, cúrcuma y aceite de escualano. El aceite facial Green Goddess es una solución serena, calma y equilibrada para tratar y suavizar la piel agobiada.

El CBD, abreviatura de cannabidiol, es un compuesto que se extrae de la planta de cannabis Sativa (también conocida como cáñamo), que es rica en vitaminas A, D y E, y en ácidos grasos esenciales. No es psicoactivo, no contiene THC y es ampliamente reconocido por sus beneficios terapéuticos para el alivio de la irritación, la reducción de la coloración roja y el malestar de la piel. El aceite facial Green Goddess de Avon es apto para la piel sensible, es de origen sostenible, vegano, sin fragancia, hipoalergénico y está dermatológicamente probado. Green Goddess puede usarse por la mañana y la noche después de la limpieza. Para piel extra seca, siga con una crema o gel hidratante.

Con las emocionantes innovaciones en sus productos, vender Avon es hoy más fácil que nunca, y usted puede sumarse gratuitamente. Desde esta semana, cualquier persona interesada en convertirse en representante de Avon puede inscribirse sin costo durante un período limitado para comenzar su negocio Avon y obtener un increíble descuento en productos, incluido el nuevo aceite facial Green Goddess. ¡Sin condiciones! Inscríbase en Avon y empiece a ganar en minutos, con oportunidades para ganar hasta un 65% de las ventas en sus primeros cuatro meses con el incentivo Pathway to Premier. Y estará en camino hacia el logro de otras recompensas emocionantes, como una vacación en el Caribe. Vea los detalles en la URL.

Además del incentivo gratis, Avon está ofreciendo a los nuevos representantes la oportunidad de contribuir con los programas y servicios para el cáncer de mama de la American Cancer Society. Al inscribirse, tendrán la oportunidad de aportar US$ 5 o más, una forma fantástica de comenzar un nuevo camino Avon.

Para más información sobre cómo inscribirse, visite https://youravon.com/home/join.

Green Goddess ya está disponible por US$ 50 en avon.com o mediante su representante local de Avon.

ACERCA DE NEW AVON COMPANY

New Avon ("New Avon Company") es la compañía de belleza líder en ventas sociales en Norteamérica, con representantes de ventas independientes en todo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. La cartera de Avon incluye productos galardonados para el cuidado de la piel, cosméticos, fragancias, productos para el cuidado personal y productos para la salud y el bienestar, con marcas como ANEW, Skin So Soft, CHI y The Face Shop, así como moda y accesorios. Avon tiene una historia de 134 años de empoderamiento de la mujer a través de oportunidades económicas y apoyo a las causas que más le importan a la mujer. La filantropía de Avon ha aportado más de US$ 1,000 millones en todo el mundo para la erradicación del cáncer de mama y la violencia doméstica. Obtenga más información sobre New Avon y sus productos en www.avon.com.

