Primera demanda de E. coli por arándanos presentada por Ron Simon & Associates contra Publix en nombre de una víctima de E. coli hospitalizada

WEST PALM BEACH, Florida, 13 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, el bufete nacional de abogados de intoxicación alimentaria Ron Simon & Associates, junto con Elizabeth Zwibel Law, presentaron la primera demanda por E. coli por arándanos GreenWise Organic contaminados vendidos exclusivamente en tiendas Publix en Florida.

La demanda se presentó en nombre de los residentes de Florida Oscar y Roberta Cash, quienes compraron los arándanos GreenWise Organic contaminados de Publix en mayo de 2026. Poco después, ambos desarrollaron síntomas consistentes con una infección por E. coli, incluyendo diarrea con sangre, dolor abdominal severo, calambres estomacales, deshidratación y fiebre.

A medida que la condición de Roberta empeoraba, Oscar la transportó al Centro Médico Jupiter, donde permaneció hospitalizada durante diez días mientras recibía un tratamiento agresivo. Después de su hospitalización inicial, la Sra. Cash no pudo regresar a casa y fue trasladada al centro de enfermería The Gardens Court, donde se sometió a casi tres semanas adicionales de tratamiento médico. Continúa recibiendo tratamiento médico continuo para sus síntomas. Las pruebas revelaron que la causa de su enfermedad era una infección grave por E. coli O145:H28 de los arándanos GreenWise contaminados.

Oscar, un veterano de la Fuerza Aérea y residente de Florida desde mediados de los años 50, y Roberta han estado casados durante 46 años. Tienen 6 hijos, 11 nietos y 7 bisnietos.

Su abogado de seguridad alimentaria de renombre nacional, Ron Simon de Ron Simon & Associates, que representa a varias de las víctimas, emitió la siguiente declaración esta mañana:

"Desafortunadamente, se pasaron por alto los controles de seguridad en la producción de los arándanos congelados GreenWise Organic, que estaban contaminados con E. coli O145:H28, una bacteria potencialmente mortal que no se mata por congelación.

Como resultado, numerosos clientes de Publix se han enfermado gravemente. En este litigio, nos aseguraremos de que todos nuestros clientes reciban una compensación completa y justa, averigüemos exactamente qué salió mal y nos aseguremos de que Publix tome medidas para garantizar que esto nunca vuelva a suceder ".

Una copia de la demanda, presentada en el condado de Palm Beach, Florida, está disponible previa solicitud.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), al 6 de julio de 2026, se han identificado doce enfermedades confirmadas de E. coli O145:H28 en relación con este brote multiestatal. Se han reportado once enfermedades en Florida y una en Georgia.

Los arándanos contaminados fueron suministrados a Publix por Frutas y Hortalizas del Sur S.A. de San Carlos, Chile, que desde entonces ha retirado el producto.

Los abogados de seguridad alimentaria establecen un centro de reclamaciones de arándanos orgánicos de GreenWise

El Sr. Simon y su bufete de abogados han establecido el Centro de Reclamaciones de Arándanos Orgánicos GreenWise para ayudar a las víctimas del brote. Se puede contactar al Centro de Reclamaciones al número gratuito 1-888-335-4901 o visitando el sitio web de la empresa en https://www.ronsimonassociates.com/.

Acerca del abogado de seguridad alimentaria Ron Simon

En los últimos 33 años, Ron Simon y sus colegas han procesado miles de casos de intoxicación alimentaria para las víctimas en todo Estados Unidos. Su trabajo ha dado lugar a numerosas mejoras en los procedimientos de seguridad alimentaria en empresas de la lista Fortune 500 y en la legislación diseñada para proteger a los consumidores de patógenos peligrosos transmitidos por los alimentos.

El Sr. Simon y sus clientes han sido presentados en NBC, ABC, CBS, CNN, FOX y prácticamente en todas las demás grandes cadenas de televisión y medios impresos. El Sr. Simon y su equipo legal han recaudado más de $ 850,000,000 para sus clientes.

Su firma publica regularmente artículos sobre seguridad alimentaria, brotes y litigios en www.foodpoisoningnews.com que son leídos por espectadores en más de 180 países.

A través de litigios, comentarios de los medios y sus publicaciones sobre intoxicaciones alimentarias, el Sr. Simon desafía implacablemente a los fabricantes, distribuidores y restaurantes de alimentos a hacer un mejor trabajo para que nuestros alimentos sean seguros.

Para consultas de los medios de comunicación o más información sobre el Centro de Reclamaciones de Arándanos Orgánicos de GreenWise, comuníquese con Ron Simon directamente al (713) 819-8116 o a [email protected].

FUENTE Ron Simon & Associates