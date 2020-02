PrimeXBT expande lista de instrumentos de trading e reduz volume mínimo de negociação

VICTORIA, Seychelles, 4 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A PrimeXBT, plataforma de trading de margem baseada em Bitcoin, que oferece alavancagem de 1000x em forex, índices de ações, commodities e criptomoedas, anunciou uma grande variedade de instrumentos novos, que já estão disponíveis para trading.

Novos pares de moedas e trading da Forex

Dólar da Nova Zelândia (NZD)

NZD/CAD

NZD/CHF

NZD/JPY

NZD/SGD

NZD/USD

AUD/NZD

EUR/NZD

Dólar de Singapura (SGD)

USD/SGD

EUR/SGD

GBP/SGD

Rublo russo (RUB)

USD/RUB

Lira turca (TRY)

USD/TRY

Novos pares de trading em moedas existentes

CAD/CHF

CAD/JPY

CHF/JPY

Novos índices de ações

Europe 50 (EUR50)

50 France 40 (FRANÇA)

40 (FRANÇA) Espanha 35 (ESPANHA)

Wall Street 30 (DOWJ)

Novos instrumentos de trading fornecem mais oportunidades para os traders lucrarem

Novos instrumentos fornecem aos traders as melhores oportunidades possíveis para lucrar e diversificar o portfólio.

Um porta-voz da PrimeXBT diz: "Nosso objetivo é oferecer aos usuários tantos instrumentos de trading quanto possível. Continuaremos a expandir nossa linha de produtos em 2020, adicionando novas ferramentas, recursos e até mesmo mais instrumentos de trading, tornando a PrimeXBT uma solução tudo em um para o trader moderno".

Volume de posição mínima reduzida em todos os instrumentos de trading

Além de novos instrumentos já disponíveis na plataforma de trading, a PrimeXBT reduziu o volume de posição mínima em todos os instrumentos listados na plataforma.

Isso permite aos traders com uma pequena quantia de capital inicial acessar mais facilmente os mercados que antes não podiam. Antes da mudança, o volume mínimo de negociação para o contrato de petróleo Brent era de 100 barris. No entanto, graças à atualização, os usuários podem agora abrir posições tão baixas como a de um barril, reduzindo a exigência de entrada de aproximadamente US$ 8.000 para US$ 80.

Em combinação com as comissões competitivas de trading e a recente adição de um sistema de desconto progressivo para taxas de trading ainda mais baixas, de até 50% de desconto, a PrimeXBT torna a trading simples e acessível, mesmo com pouco capital inicial.

Sobre a PrimeXBT

A PrimeXBT é uma empresa de fintech, estabelecida em 2018, que oferece uma infraestrutura de trading de criptomoedas, FX, índices e commodities, com alavancagem de até 1000x para posições longas e curtas e liquidez agregada de múltiplos provedores de liquidez. A empresa fornece acesso a dados de mercado em tempo real e uma grande variedade de ferramentas de análise de trading, ao mesmo tempo que mantém a segurança, a liquidez e habilita ambientes de trading eficientes para todos.

