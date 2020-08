PrimeXBT lança para o público em geral a plataforma de copy-trading Covesting

A Covesting, uma plataforma de copy-trading inovadora, está disponível a partir de hoje na PrimeXBT. Como resultado de uma parceria B2B em andamento e de um acordo de licença de marcas próprias em colaboração com a Covesting, uma empresa de tecnologia financeira desenvolvedora de software com sede na Europa, a plataforma conecta os traders e seus seguidores, o que permite beneficiar ambas as partes.

Os traders mais experientes podem obter até 20% dos lucros do capital colocado por seus seguidores, ao criar uma estratégia comercial de sucesso. O módulo Covesting na PrimeXBT rastreia todas as métricas de estratégia em um sistema de classificação pública, como o ROI, os lucros diários, o capital e o total de seguidores. Os seguidores obtêm até 70% dos lucros gerados por esses traders, o que faz com que essa plataforma seja muito atrativa para aqueles que estejam dispostos a aproveitar a experiência de outros dos melhores participantes do mercado.

As estratégias bem-sucedidas dos traders na versão beta geraram 1 milhão de dólares em capital

O lançamento ao público ocorreu quase quatro meses após o lançamento da versão beta da Covesting na PrimeXBT. Rapidamente, a plataforma gerou um interesse generalizado na comunidade de traders e acumulou mais de 1 milhão de dólares em capital. Como indicam as estatísticas de sucesso totalmente transparentes, seguir os melhores traders da plataforma gerou lucros de até 2000 dólares entre os seguidores e até mais por seguidor com pouquíssimo capital inicial.

Agora, com a Covesting acessível ao público em geral, o número e a qualidade das estratégias aumentará, bem como o número de top traders, de maneira exponencial, por meio de uma concorrência acirrada e uma gestão de capital estrita. Para acessar a ferramenta, é necessário registrar-se para obter uma conta gratuita da PrimeXBT. Quem já é cliente pode acessar o lançamento público da Covesting de maneira imediata. Os usuários podem comprar Bitcoin a qualquer momento, financiar suas contas comerciais e acessar a plataforma da Covesting com apenas alguns cliques.

Com a Covesting, os seguidores podem realizar operações sem estresse. No entanto, negociar e seguir outros traders qualificados apresenta um risco e requer uma gestão de capital cuidadosa. Os resultados passados não garantem o êxito futuro. A PrimeXBT e a Covesting recordam aos usuários que eles nunca devem investir mais do que possam se permitir perder.

PrimeXBT e Covesting oferecem um roteiro das futuras atualizações

A PrimeXBT e a Covesting também revelaram várias atualizações que ocorrerão na plataforma como parte de um roteiro. O roteiro inclui uma função de stop-loss para que os seguidores limitem as perdas não desejadas, a possibilidade de editar a descrição da estratégia após o lançamento, várias funções adicionais de gestão de riscos, o aperfeiçoamento adicional da lógica de ponderação do sistema de classificação e a integração do token COV.

Para obter mais informações sobre as atualizações, acesse o blog da Covesting: https://medium.com/covesting/covesting-full-launch-is-here-key-beta-takeaways-and-cov-token-utility-cc9707617b00

Para obter mais informações sobre o que o lançamento da Covesting ao público pode oferecer aos traders e investidores, acesse o blog da PrimeXBT: https://primexbt.com/blog/how-much-can-i-make-with-covesting-full-launch-announced/

Sobre a Covesting

A Covesting é uma empresa global de tecnologia financeira estabelecida de acordo com as leis de Gibraltar, que oferece uma ampla gama de soluções de software para clientes de varejo e institucionais do mundo todo. A Covesting se tornou uma das primeiras empresas do mundo a receber uma licença DLT das autoridades reguladoras de Gibraltar.

Para obter mais informações sobre a Covesting, acesse covesting.io.

Siga esta plataforma no Facebook, Twitter e Telegram.

Sobre a PrimeXBT

A PrimeXBT é uma empresa de tecnologia financeira fundada em 2018 que oferece infraestrutura de comércio de criptomoedas, forex, índices de ações e commodities, com a possibilidade de assumir posições longas e curtas, maior liquidez agregada de vários fornecedores e muito mais. A empresa oferece acesso a dados do mercado em tempo real e uma grande variedade de ferramentas de análise comercial, ao mesmo tempo que mantém a segurança e a liquidez e permite um ambiente comercial seguro e eficiente para todos.

Para obter mais informações, acesse https://primexbt.com.

Siga a PrimeXBT no Facebook e Twitter.

