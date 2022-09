PRIMO WATER CORPORATION ANNONCE L'ACQUISITION D'EUREAU SOURCES ET DE DEFEAUS EN FRANCE

TAMPA, Floride, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation ( NYSE : PRMW) (TSX : PRMW) (la "Société" ou "Primo"), fournisseur de premier plan de solutions durables d'eau potable en Amérique du Nord et en Europe, a annoncé l'acquisition par Primo Water Europe d'Eureau Sources et de Defeaus, deux sociétés françaises spécialisées dans la commercialisation et le conditionnement d'eau de source.

Eureau Sources , fondée en 1996, est spécialisée dans le conditionnement d'eau de source en bonbonnes réutilisables de 18,9 litres pour distributeurs d'eau réfrigérés. En 2016, la société est devenue le leader français de l'embouteillage d'eau en carafes. Eureau Sources puise l'eau dans quatre sources du Cantal, de l'Indre-et-Loire, de l'Oise et du Vaucluse pour couvrir efficacement l'ensemble du territoire français.

, fondée en 1996, est spécialisée dans le conditionnement d'eau de source en bonbonnes réutilisables de 18,9 litres pour distributeurs d'eau réfrigérés. En 2016, la société est devenue le leader français de l'embouteillage d'eau en carafes. Eureau Sources puise l'eau dans quatre sources du Cantal, de l'Indre-et-Loire, de l'Oise et du Vaucluse pour couvrir efficacement l'ensemble du territoire français. Defeaus a été fondée en 1996 et commercialise l'eau des sources d'HERMES depuis 2015. Située dans les Hauts-de- France , au cœur de l'Oise, l'eau est embouteillée sur place et distribuée principalement auprès des clients commerciaux et résidentiels d'Île-de- France .

« L'acquisition d'Eureau Sources et de Defaus renforce l'ambition de Primo d'offrir des solutions d'eau durables aux clients et aux consommateurs sur tous les territoires où nous sommes présents. Les clients continueront de recevoir les produits et services d'Eureau Sources et de Defaus, tout en profitant de la grande famille internationale de marques de Primo, axée sur une hydratation saine et durable, » a déclaré M. Harrington.

Pour plus d'informations sur les solutions d'hydratation de Primo, veuillez consulter le site www.water.com .

À PROPOS DE PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water Corporation est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'eau en Amérique du Nord et en Europe qui génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,1 milliards de dollars. Primo fonctionne en grande partie selon un modèle d'entreprise de type « Razor/Razorblade ». Le « rasoir » dans le modèle d'entreprise de Primo est sa gamme de distributeurs d'eau élégants et innovants, qui sont vendus par les détaillants et en ligne à différents prix. Les distributeurs permettent d'augmenter le taux de pénétration des ménages, ce qui favorise les achats récurrents de l'offre de « lames de rasoir » de Primo. L'offre de Primo se compose des services Water Direct (eau directe), Water Exchange (échange d'eau) et Water Refill (recharge d'eau). Avec son activité Water Direct, Primo propose des solutions d'hydratation durables dans 21 pays, livrées directement à la porte du client, que ce soit à leur domicile ou en entreprise. Avec ses activités Water Exchange et Water Refill, Primo propose des contenants préremplis et réutilisables dans environ 14 000 emplacements, des ventes de distributeurs d'eau dans environ 9 000 emplacements et des unités de recharge d'eau dans environ 24 000 emplacements, respectivement. Primo offre également des unités de filtration d'eau dans ses 21 pays d'implantation.

Les solutions d'eau de Primo élargissent l'accès des consommateurs à l'eau purifiée, à l'eau de source et à l'eau minérale pour encourager un mode de vie plus sain et plus durable tout en réduisant les déchets plastiques et la pollution. Primo est déterminée à respecter ses normes de gestion de l'eau et est fière de s'associer à l'International Bottled Water Association (IBWA) en Amérique du Nord ainsi qu'à Watercoolers Europe (WE), qui assurent un respect strict des normes de sécurité, de qualité, d'hygiène et des normes réglementaires au bénéfice de la protection des consommateurs.

Primo a son siège social à Tampa, en Floride (États-Unis). Pour plus d'informations, consultez le site : www.primowatercorp.com .

