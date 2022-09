PRIMO WATER CORPORATION GIBT DEN ERWERB VON EUREAU SOURCES UND DEFEAUS IN FRANKREICH BEKANNT

TAMPA, Florida, 14. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation ( NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (das „Unternehmen" oder „Primo"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Trinkwasserlösungen in Nordamerika und Europa, gab bekannt, dass Primo Water Europe Eureau Sources und Defeaus, zwei französische Unternehmen, die auf die Vermarktung und Verpackung von Quellwasser spezialisiert sind, übernommen hat.

Eureau Sources wurde 1996 gegründet und hat sich auf die Verpackung von Quellwasser in 5-Gallonen-Mehrwegflaschen für gekühlte Wasserspender spezialisiert. Im Jahr 2016 wurde das Unternehmen französischer Marktführer bei der Abfüllung von Wasser in Karaffen. Eureau Sources bezieht Wasser aus vier Quellen in den Regionen Cantal, Indre et Loire, Oise und Vaucluse und deckt damit das gesamte französische Staatsgebiet ab.

Defeaus wurde 1996 gegründet und vertreibt seit 2015 HERMES-Quellwasser. Das in Hautes-de- France , im Herzen der Oise , ansässige Unternehmen füllt sein Wasser vor Ort ab und vertreibt es hauptsächlich in der Region Ile de France an gewerbliche und private Kunden.

„Die Übernahme von Eureau Sources und Defaus stärkt die Vision von Primo, Kunden und Verbrauchern in unserem gesamten Einzugsgebiet nachhaltige Wasserlösungen anzubieten. Die Kunden werden weiterhin Produkte und Dienstleistungen von Eureau Sources und Defaus erhalten und gleichzeitig von der Zugehörigkeit zu Primos globaler Markenfamilie profitieren, die sich auf gesunde und nachhaltige Flüssigkeitszufuhr konzentriert", sagte Harrington.

Für weitere Informationen über die von Primo angebotenen Trinklösungen besuchen Sie bitte www.water.com .

