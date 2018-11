Prince Andrew, Herzog von York, besucht die Peking University HSBC Business School

SHENZHEN, China, 6. November 2018 /PRNewswire/ -- Seine königliche Hoheit Prinz Andrew, der Herzog von York, besuchte am 1. November die Peking University HSBC Business School (PHBS). In Begleitung von Dame Barbara Janet Woodward, britische Botschafterin in China, und Karen Maddocks, britische Generalkonsulin in Guangzhou, fand dieser Besuch statt, um die chinesisch-britische Zusammenarbeit im Bereich Bildung weiter zu verbessern, nachdem der Herzog von York seinen ersten Besuch des PHBS UK Campus am 14. Juni absolviert hatte.