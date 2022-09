Printemps eröffnet erstes US-Geschäft in New York

Als nächstes Kapitel der Markenumgestaltung wird dieses Printemps-Geschäft eine andere Größenordnung haben, einen lokalen Ansatz verfolgen und sich auf ein verstärktes nahtloses Omnichannel-Erlebnis konzentrieren.

Printemps hat die erfahrene Führungskraft Laura Lendrum zur CEO von Printemps America, Inc. ernannt. Lendrum bringt wertvolle Erfahrungen aus ihren früheren Tätigkeiten als Präsidentin für Saint Laurent, Gucci und Ralph Lauren für den nordamerikanischen Markt mit und stellt ein erfahrenes, engagiertes Team zur Unterstützung dieser strategischen Initiative zusammen.

„Lauras Erfahrung in den Bereichen Luxus, Mode, Digitales und Gastgewerbe passt perfekt zu uns", so Bellaiche.

Genau wie vor über 150 Jahren in Paris, als das Unternehmen am Boulevard Haussmann eröffnete, einem Viertel, das sich damals im Wandel befand, hat Printemps die symbolträchtige Adresse One Wall Street im Financial District gewählt. Das ohnehin schon dynamische Viertel hat sich zu einem Wohngebiet entwickelt, in dem sich immer mehr verschiedene Unternehmen ansiedeln und das zu einem der wichtigsten touristischen Ziele der Stadt geworden ist, das einheimische und internationale Touristen gleichermaßen willkommen heißt.

Das Gebäude One Wall Street ist ein Wahrzeichen und hat ein ähnliches Erbe wie das legendäre Stammhaus von Printemps in Paris, ebenfalls ein Wahrzeichen. Somit ist es der ideale Standort für das erste Geschäft in den USA und New York. Das historische Interieur des Red Room, eines der seltenen 50 Interieur-Wahrzeichen in New York City, wird eines der vielen Highlights des Geschäfts sein. Die international mehrfach ausgezeichnete Pariser Innenarchitektin Laura Gonzalez wird das Projekt architektonisch betreuen und dem Design einen Hauch von „Paris trifft New York" verleihen.

Printemps wird eine Fläche von 54.365 Quadratmetern mit zwei Etagen und einer Fassade von 346 Metern Länge zum Broadway hin haben. Das Geschäft wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 eröffnet.

INFORMATIONEN ZUR PRINTEMPS GROUP

Die 1865 von Jules Jaluzot gegründete Printemps Group ist mit seinen 20 Kaufhäusern in Frankreich ein französischer Marktführer in den Bereichen Mode, Luxus und Schönheit. Die Firmengruppe ist auch im Lifestyle-Bereich mit 9 Citadium-Geschäften vertreten und hat sich mit Place des Tendances, einem 2013 erworbenen E-Store für Mode und Schönheit, und Made in Design, Europas führendem Online-Shop für Designermöbel, Beleuchtung und Dekoration, zu einem wichtigen Akteur im Online-Handel entwickelt, der 2019 übernommen wurde. Mit mehr als 3.500 Marken und einer Gesamtfläche von 180.000 m² beschäftigt der Konzern 3.000 Mitarbeiter, die von einer einzigartigen Leidenschaft für Service angetrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://us.printemps.com/ und @Printemps

