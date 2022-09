Printemps ouvre sa première boutique américaine à New York

Nouveau chapitre de la transformation de sa marque, cette boutique Printemps sera conçue à une échelle différente, avec une approche locale et une attention particulière portée à l'omnicanalité et à la fluidité de l'expérience.

Printemps a nommé Laura Lendrum, cadre expérimentée, au poste de PDG de Printemps America, Inc. Mme Lendrum apporte l'expérience de ses précédentes fonctions en tant que présidente de Saint Laurent, Gucci et Ralph Lauren pour le marché nord-américain et rassemble une équipe expérimentée pour soutenir cette initiative stratégique.

« L'expérience de Laura dans les domaines du luxe, de la mode, du numérique et de l'hôtellerie nous correspond parfaitement », a ajouté M. Bellaiche.

Comme à Paris, il y a plus de 150 ans, en s'installant sur le boulevard Haussmann, un quartier alors en pleine transformation, Printemps a choisi l'adresse emblématique de One Wall Street dans le Financial District. Ce quartier déjà dynamique est devenu plus résidentiel, a accueilli de plus en plus d'entreprises diverses et est l'une des destinations touristiques les plus importantes de la ville, attirant aussi bien les touristes locaux qu'internationaux.

Bâtiment emblématique, le One Wall Street porte un héritage similaire à celui de la boutique emblématique de Printemps à Paris, ce qui en fait l'emplacement de choix pour la première boutique américaine et new-yorkaise. L'intérieur historique Red Room, l'un des rares 50 sites emblématiques en intérieur de la ville de New York, sera l'un des nombreux points forts du magasin. Laura Gonzalez, décoratrice d'intérieur parisienne récompensée par de nombreux prix internationaux, sera l'architecte du projet et apportera un effet « entre Paris et New York » au design.

Printemps aura une superficie de 5 050 mètres carrés sur deux niveaux et une façade de 32 mètres linéaires donnant sur Broadway. L'ouverture de la boutique est prévue pour le printemps 2024.

À PROPOS DU GROUPE PRINTEMPS

Fondé en 1865 par Jules Jaluzot, le groupe Printemps est un leader français de la mode, du luxe et de la beauté, qui possède 20 grands magasins en France. Le groupe se consacre également à l'art de vivre avec neuf boutiques Citadium et est devenu un acteur incontournable du commerce électronique avec Place des Tendances, boutique en ligne de mode et de beauté acquise en 2013, et Made in Design, première boutique en ligne européenne de meubles, luminaires et décoration de créateurs, acquise en 2019. Avec plus de 3 500 marques et une surface totale de 180 000 m², le groupe emploie 3 000 personnes animées par une passion unique pour le service. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://us.printemps.com/ et @Printemps.

