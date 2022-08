Prix des investisseurs institutionnels : JBS gagne dans toutes les catégories de l'industrie alimentaire!

L'une des principales publications sur les marchés financiers a reconnu les programmes ESG et de relations avec les investisseurs de la Société, ainsi que le rendement de ses dirigeants.

SÃO PAULO, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- JBS a été le gagnant dans toutes les catégories du classement de l'équipe de direction de l'investisseur institutionnel en Amérique latine - Food and Beverages. La cérémonie de remise des prix est organisée par le magazine Institutional Investor, reconnu mondialement pour son importance sur le marché financier. JBS a battu 33 autres grandes entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons en Amérique latine, qui font partie du classement produit par la publication.

Unanime dans le classement général Food and Beverages, JBS a remporté les prix individuels "Best CEO", avec Gilberto Tomazoni; "Best CFO", avec Guilherme Cavalcanti; et "Best IR Professional", avec Christiane Assis, responsable des relations investisseurs. La société a également été reconnue dans des catégories comme « Meilleur programme ESG », « Meilleure équipe de RI », « Meilleur programme de RI », « Meilleur événement pour les investisseurs et les analystes » et « Gestion de crise – COVID-19 ».

Le résultat en 2022 est la consolidation du travail de l'équipe de relation JBS avec le marché financier et les investisseurs. Dans les catégories « Meilleur programme de RI » et « Meilleur programme ESG », la société est passée, respectivement, de la septième et de la sixième place au classement de 2020 à la première place en 2022. Dans les prix individuels, Tomazoni est passé de la sixième position en tant que meilleur PDG dans l'industrie alimentaire et des boissons à la première position sur la même période comparative. Il en va de même pour Cavalcanti, qui est passé de la troisième à la première position.

Pour élire les meilleurs professionnels et entreprises du marché financier d'Amérique latine, le magazine Institutional Investor a interrogé plus de 900 professionnels, dont des investisseurs et des analystes de marché qui ont voté sur des questionnaires de 16 secteurs. Le classement complet de tous les secteurs et catégories est disponible ici.

À propos de JBS

JBS est le leader mondial de la production alimentaire à base de protéines. Avec une plateforme mondiale diversifiée par type de produits (volaille, porc, bœuf et agneau), la société compte plus de 250 000 équipiers dans des unités de production et des bureaux sur tous les continents, dans des pays comme le Brésil, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Chine, entre autres. Au Brésil, JBS est le plus grand employeur du pays, avec plus de 145 000 membres de l'équipe. Dans le monde entier, JBS propose un vaste portefeuille de marques reconnues pour leur excellence et leur innovation : Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo et Just Bare, entre autres, qui se retrouvent chaque jour sur la table des consommateurs de 190 pays. La société investit dans des activités corrélées comme le cuir, le biodiesel, le collagène, l'hygiène personnelle et le nettoyage, les emballages naturels, les solutions de gestion des déchets solides, le recyclage, les emballages métalliques et le transport, en mettant l'accent sur l'économie circulaire. JBS mène ses activités en accordant la priorité à la qualité et à la sécurité alimentaire, tout en adoptant les meilleures pratiques en matière de développement durable et de bien-être animal sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. En mars 2021, elle a pris l'engagement de devenir « Net Zero » d'ici 2040. Cela signifie que JBS annulera le solde net de ses émissions de gaz à effet de serre, en réduisant l'intensité des émissions directes et indirectes et en compensant toutes les émissions résiduelles. JBS a été la première entreprise mondiale du secteur des protéines à prendre cet engagement, avec l'intention de nourrir les populations du monde entier de manière de plus en plus durable.

