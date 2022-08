Institutional Investor Awards: JBS ganha em todas as categorias do setor de alimentos!

Uma das principais publicações do mercado financeiro reconheceu os programas de Relações com Investidores e ESG da empresa, bem como o desempenho de seus executivos

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A JBS foi a vencedora em todas as categorias da classificação do Prêmio da Institutional Investor para o Ranking de Equipe Executiva da América Latina - Alimentos e Bebidas. A cerimônia de premiação é organizada pela revista Institutional Investor, que é mundialmente reconhecida por sua importância no mercado financeiro. A JBS venceu 33 outras grandes empresas do setor de alimentos e bebidas na América Latina, que fazem parte da classificação produzida pela publicação.

Vencedora unânime na classificação geral de alimentos e bebidas, a JBS recebeu os prêmios individuais de "Melhor CEO", com Gilberto Tomazoni; "Melhor CFO", com Guilherme Cavalcanti; e "Melhor profissional de RI", com Christiane Assis, diretora de relações com investidores. A empresa também foi reconhecida em categorias, como "Melhor programa de ESG", "Melhor equipe de RI", "Melhor programa de RI", "Melhor evento para investidores e analistas" e "Gerenciamento de crise – Covid-19".

O resultado em 2022 é a consolidação do trabalho da equipe de relacionamento da JBS com o mercado financeiro e os investidores. Nas categorias de "Melhor programa de RI" e "Melhor programa de ESG", a empresa saltou, respectivamente, das sétima e sexta posições nas classificações de 2020 para o primeiro lugar em 2022. No prêmio individual, Tomazoni saiu da sexta posição como melhor CEO do setor de alimentos e bebidas para o primeiro lugar ao longo do mesmo período comparativo. O mesmo também se aplica a Cavalcanti, que subiu da terceira para a primeira posição.

Para eleger os melhores profissionais e empresas no mercado financeiro da América Latina, a revista Institutional Investor entrevistou mais de 900 profissionais, incluindo investidores e analistas de mercado que votaram em questionários de 16 setores. A classificação completa com todos os setores e categorias pode ser acessada aqui.

Sobre a JBS

A JBS é líder global na produção de alimentos à base de proteína. Com uma plataforma global diversificada por tipo de produto (aves, carne de porco, carne de vaca e carne de cordeiro), a empresa tem mais de 250 mil colaboradores em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e China, entre outros. No Brasil, a JBS é o maior empregador do país, com mais de 145 mil colaboradores. Em todo o mundo, a JBS oferece um extenso portfólio de marcas reconhecidas por sua excelência e inovação, como Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo e Just Bare, entre muitas outras, que se encontram todos os dias nas mesas de consumidores em 190 países. A empresa está investindo em negócios correlacionados, como couro, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, embalagem natural, soluções de gerenciamento de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transporte, com ênfase na economia circular. A JBS realiza suas operações destinando prioridade à alta qualidade e segurança alimentar, ao mesmo tempo em que adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda a sua cadeia de valor e, em março de 2021, assumiu o compromisso de tornar-se carbono zero até 2040. Isso significa que a JBS zerará o equilíbrio líquido de suas emissões de gases de efeito estufa, reduzindo a intensidade das emissões diretas e indiretas e compensando todas as emissões residuais. A JBS foi a primeira empresa global do setor de proteínas a assumir esse compromisso, com a intenção de alimentar as pessoas em todo o mundo de uma forma cada vez mais sustentável.

FONTE JBS

