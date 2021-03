Prix EuroMinnie 2021 : ImageBiopsy Lab est le « meilleur nouveau fournisseur de services de radiologie »

Dr Richard Ljuhar, PDG et co-fondateur d'ImageBiopsy Lab : « Comprendre le déroulement du diagnostic et les besoins des médecins sont les éléments clés avant même de commencer à penser à l'utilisation de l'IA. Depuis des années, nous travaillons en étroite collaboration avec les principaux radiologues, orthopédistes et traumatologues des MSK, non seulement pour comprendre comment l'IA peut jouer un rôle dans les diagnostics des MSK, mais aussi pour découvrir comment les solutions peuvent être intégrées de manière transparente dans les flux de travail existants. Notre vision est de transformer l'ensemble de la chaîne de valeur du diagnostic MSK au profit des praticiens, des patients et de l'ensemble du système de santé. »

Les applications logicielles d'ImageBiopsy Labs, certifiées CE et FDA, pilotées par l'IA, numérisent les diagnostics MSK sur les radiographies, fournissant aux radiologues et aux orthopédistes des rapports rapides, quantitatifs et standardisés. Le portefeuille de l'entreprise comprend déjà des solutions pour le genou, la hanche, la main et la colonne vertébrale et est en cours d'installation sur plus de 100 sites en Europe et aux États-Unis.

ImageBiopsy Lab se concentre sur l'élargissement de son offre sur le marché américain des MSK, suite à l'approbation par la FDA unique en son genre d'une solution de radiologie IA MSK pour la détection des signes radiographiques de l'arthrose du genou - IB Lab KOALA. L'équipe prévoit d'obtenir des autorisations supplémentaires de la FDA pour son portefeuille existant en 2021 et s'efforce également d'étendre sa marque unique d'automatisation de l'IA à d'autres régions anatomiques, cas d'utilisation diagnostique et formats d'imagerie.

Les « Prix d'excellence en radiologie » sont organisés par AuntMinnieEurope.com — une communauté européenne influente pour les radiologues et les professionnels de l'industrie de l'imagerie médicale. La liste complète des candidats d'EuroMinnie provient des nominations soumises fin 2020 par les membres de AuntMinnieEurope.com. Les lauréats de chaque catégorie ont été sélectionnés par un jury de personnalités du monde de la radiologie, composé de membres du comité consultatif de rédaction, d'anciens lauréats et de chroniqueurs réguliers.

À propos du laboratoire ImageBiopsy :

ImageBiopsy Lab, le développeur de solutions d'IA MSK basé à Vienne, a été fondé comme spin-off à la fin de 2016. La société développe et propose des applications logicielles primées basées sur l'IA qui numérisent les diagnostics musculo-squelettiques (MSK) sur les radiographies, fournissant aux radiologues et aux orthopédistes des rapports rapides, quantitatifs et standardisés de résultats et mesures relatifs à la maladie. Aujourd'hui, ImageBiopsy Lab a des bureaux dans l'UE et aux États-Unis et réunit une équipe internationale interdisciplinaire de médecins, de chercheurs cliniques et d'experts en logiciels, qui partagent la même passion pour avoir un impact durable et significatif sur les soins de santé numériques.

