Prix Yidan 2023 : Michelene Chi et Shai Reshef reçoivent la plus haute distinction mondiale dans le domaine de l'éducation

HONG KONG, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation du Prix Yidan a décerné à Michelene Chi, professeure à l'Arizona State University, et à Shai Reshef, président de l'University of the People, le Prix Yidan 2023, la plus haute distinction mondiale dans le domaine de l'éducation. Le prix récompense leurs solutions innovantes qui aident les apprenants à atteindre leur plein potentiel, en faisant progresser la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage et en éliminant les obstacles à l'enseignement supérieur dans le monde entier.

Le Prix Yidan, qui en est à sa septième édition, continue de mettre en lumière les acteurs de la recherche et du développement dans le domaine de l'éducation, grâce à un appel à candidatures ouvert et à un processus d'évaluation rigoureux et indépendant. En tant que lauréats du Prix Yidan 2023 pour la recherche en éducation et du Prix Yidan 2023 pour le développement de l'éducation, Michelene Chi et Shai Reshef rejoindront la communauté mondiale d'experts en éducation de la Fondation du Prix Yidan. Ils recevront chacun une médaille d'or et 30 millions de dollars de Hong Kong (environ 3,8 millions de dollars américains), dont la moitié est un fonds de projet sans restriction destiné à soutenir l'élargissement de leurs travaux.

« Nous adressons nos plus sincères félicitations aux lauréats du Prix Yidan 2023. En reconnaissant les recherches et les pratiques innovantes et transformatrices, celles qui libèrent des opportunités pour les apprenants, nous pouvons contribuer à créer un monde meilleur grâce à l'éducation », a déclaré Charles CHEN Yidan, fondateur du Prix Yidan.

Favoriser un avenir meilleur en mettant en lumière des idées transformatrices dans le domaine de l'éducation

Michelene (Micki) Chi, professeure titulaire et professeure de sciences dotée Dorothy Bray au Mary Lou Fulton Teachers College de l'Arizona State University, s'est vu décerner le Prix Yidan 2023 pour la recherche sur l'éducation. Chercheuse en sciences cognitives, sa théorie largement adoptée de l'engagement cognitif, appelée ICAP (Interactive, Constructive, Active, Passive), a établi une référence pour définir l'apprentissage actif, permettant aux enseignants de mieux comprendre comment les élèves apprennent et comment concevoir des plans de cours et des activités pour mieux les impliquer.

« La contribution la plus importante de Michelene à la recherche en éducation est une théorie scientifique de la manière dont les élèves apprennent. Elle a organisé des approches profondément différentes de l'apprentissage actif dans un cadre simple, mais largement applicable, et elle est passionnée par le fait de s'assurer que cette théorie change la pratique éducative sur le terrain », a expliqué Andreas Schleicher, président du jury du Prix Yidan pour la recherche en éducation et directeur de la direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE.

Grâce aux fonds alloués au projet du Prix Yidan, Micki prévoit de renforcer le cadre de l'ICAP, de créer des modules de formation professionnelle pour les enseignants de la maternelle à la terminale et de l'enseignement supérieur, et d'étendre la portée de l'ICAP à l'échelle mondiale.

Shai Reshef, président et fondateur de l'Université du peuple, a reçu le Prix Yidan 2023 pour le développement de l'éducation. Son modèle d'enseignement supérieur, une université en ligne basée aux États-Unis, sans frais de scolarité, à but non lucratif et accréditée, qui touche plus de 137 000 étudiants dans le monde, répond aux besoins des apprenants avec une solution innovante et évolutive.

« Le défi mondial de l'accès à l'enseignement supérieur signifie que son impact sur la vie, en termes d'ouverture d'esprit, d'amélioration de l'emploi et des revenus, reste hors de portée pour beaucoup. Le modèle de Shai réimagine l'enseignement supérieur, en ouvrant les portes à ceux qui en étaient auparavant exclus », a commenté Dorothy K. Gordon, présidente du jury du Prix Yidan pour le développement de l'éducation et membre du conseil d'administration de l'Institut de l'UNESCO pour l'application des technologies de l'information à l'éducation.

Shai prévoit d'utiliser les fonds du projet du Prix Yidan pour continuer à développer l'Université du peuple et soutenir davantage d'étudiants et de populations, en apportant une solution globale aux problèmes d'accessibilité et d'abordabilité de l'enseignement supérieur.

Accélérer les progrès dans l'éducation pour changer positivement les vies et la société

La Fondation du Prix Yidan met en place une communauté d'apprentissage mondiale qui favorise la collaboration entre la recherche et la pratique. Sa communauté ne cesse de croître en taille et en influence, renforçant la capacité de la fondation à promouvoir des partenariats qui façonnent l'avenir de l'éducation.

« Nous sommes ravis d'accueillir Micki et Shai au sein de notre communauté mondiale, a déclaré Edward Ma, secrétaire général de la Fondation du Prix Yidan. Nos juges ont noté que le travail des lauréats de cette année est largement applicable et évolutif, et réinvente l'éducation pour répondre aux besoins des apprenants d'aujourd'hui. »

Cette année, la cérémonie de remise des Prix Yidan et le Sommet du Prix Yidan se tiendront respectivement les 3 et 4 décembre. Ces événements réunissent des personnalités de premier plan du monde de l'éducation, de la politique publique et de la philanthropie, afin de célébrer les lauréats de 2023 et de discuter des solutions qui permettront des avancées significatives et durables dans le domaine de l'éducation.

Accueil des candidatures pour le Prix Yidan 2024 à partir d'octobre

Le Prix Yidan soutient les acteurs du changement dans le domaine de l'éducation et aide les idées novatrices à prendre de l'ampleur grâce à ses fonds de projet. Son comité d'évaluation indépendant est composé de deux groupes, l'un axé sur la recherche en éducation et l'autre sur le développement de l'éducation. Ils évaluent soigneusement et collectivement toutes les candidatures en fonction d'un ensemble de quatre critères : que le travail soit orienté vers l'avenir, innovant, transformateur et durable.

Les candidatures pour le Prix Yidan 2024 sont ouvertes d'octobre 2023 au 31 mars 2024.

À PROPOS DE LA FONDATION DU PRIX YIDAN

La Fondation du Prix Yidan est une fondation philanthropique mondiale dont la mission est de créer un monde meilleur à travers l'éducation. Grâce à son prix et à son réseau d'innovateurs, la Fondation du Prix Yidan soutient les idées et les pratiques dans le domaine de l'éducation, en particulier celles qui ont le pouvoir de changer positivement les vies et la société.

Le Prix Yidan est un hommage à l'éducation inclusive qui reconnaît les personnes ou les équipes qui ont contribué de façon importante à la théorie et à la pratique de l'éducation.

