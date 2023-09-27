Yidan Prize 2023: Мишлен Чи и Шай Решеф удостоены высочайшей в мире награды в образовании

ГОНКОНГ, 28 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- Фонд Yidan Prize Foundation удостоил профессора Университета штата Аризона (Arizona State University) Мишлен Чи (Michelene Chi) и президента Народного университета (University of the People) Шая Решефа (Shai Reshef) высочайшей в мире награды в области образования — премии Yidan Prize 2023. Эта премия служит признанием их инновационных решений, помогающих учащимся полностью раскрыть свой потенциал за счет повышения качества преподавания и обучения и устранения препятствий для получения высшего образования во всем мире.

Professor Michelene Chi (left), 2023 Yidan Prize for Education Research Laureate, and Shai Reshef (right), 2023 Yidan Prize for Education Development Laureate The two prizes are designed for impact: laureates receive a gold medal and HK$30 million (shared equally for teams), half of which is an unrestricted project fund to help them scale up their work.

Теперь, на седьмой год существования, премия Yidan Prize продолжает привлекать внимание к тем, кто меняет исследования и развитие образования, обеспечивая открытость для номинации и строгий, независимый процесс судейства. Лауреаты премии Yidan Prize 2023 в номинациях «Исследования в области образования» и «Развитие образования» Мишелен Чи (Michelene Chi) и Шай Решеф (Shai Reshef) присоединятся к глобальному сообществу специалистов в области образования фонда Yidan Prize Foundation. Они получат золотые медали и по 30 млн гонконгских долларов (примерно 3,8 млн долларов США), половина из которых является произвольно расходуемым фондом проекта, который поможет масштабировать их работу.

«Мы сердечно поздравляем лауреатов премии Yidan Prize 2023. Отдавая должное инновационными и прогрессивным исследованиям и методикам, раскрывающим для учащихся новые возможности, мы через образование можем помочь сделать мир лучше», — сказал доктор Чарльз ЧЕН Йидан (Charles CHEN Yidan), учредитель премии Yidan Prize.

Внимание к прогрессивным идеям в образовании открывает путь к более светлому будущему

Мишлен (Мики) Чи, регент-профессор и профессор наук и обучения имени Дороти Брей педагогического колледжа им. Мэри Лу Фултон (Mary Lou Fulton) Университета штата Аризона, удостоена премии 2023 Yidan Prize в номинации «Исследования в области образования». Она занимается изучением процессов познания, и ее широко признанная теория когнитивного вовлечения ICAP (интерактивное, конструктивное, активное, пассивное), служит ориентиром, помогающим определить активный режим обучения и позволяющим преподавателям лучше понять, как учащиеся приобретают знания и как спланировать уроки и учебные занятия, чтобы лучше увлечь их.

«Самым значительным вкладом Мишелен в исследования в области образования является ее научная теория о том, как учащиеся получают знания. Она организовала кардинально различающиеся подходы к активному обучению в простую, но широко применимую структуру — и она страстно стремится убедиться, что ее теория меняет методику обучения на практике», — сказал Андреас Шлейчер (Andreas Schleicher), председатель судейской коллегии премии Yidan Prize в номинации «Исследования в области образования» и директор департамента по образованию и навыкам ОЭСР.

Используя предназначенную для финансирования проекта часть премии Yidan Prize, Мики планирует укрепить структуру ICAP, создать учебные модули профессионального развития для преподавателей K-12 и послешкольного образования и расширить охват ICAP в мире.

Шай Решеф (Shai Reshef), президент и учредитель Народного университета, награжден премией 2023 Yidan Prize в номинации «Развитие образования». Его модель высшего образования — базирующийся в США, бесплатный, некоммерческий, аккредитованный онлайн-университет, охватывающий более 137 000 студентов по всему миру, — служит ответом на потребность учащихся в инновационном, масштабируемом решении.

«Глобальная проблема доступа к высшему образованию означает, что его судьбоносное влияние на жизнь в плане расширения кругозора, возможностей трудоустройства и увеличения дохода для многих остается недоступным. Предложенная Шаем модель меняет представление о высшем образовании, открывая двери тем, кому прежде это было недоступно», — отмечает Дороти К. Гордон (Dorothy K. Gordon), председатель судейской коллегии премии Yidan Prize в номинации «Развитие образования» и член правления Института информационных технологий и образования ЮНЕСКО.

Шай планирует использовать предназначенную для финансирования проекта часть премии Yidan Prize для дальнейшего развития Народного университета и поддержки большего числа студентов и населения, предлагая комплексное решение проблем доступности высшего образования как с точки зрения расположения учебных заведений, так и стоимости обучения в них.

Ускорение прогресса в области образования для позитивных изменений в жизни людей и обществе

Фонд Yidan Prize Foundation формирует глобальное образовательное сообщество, способствующее сотрудничеству исследователей и практиков. Численность и влияние этого сообщества продолжает увеличиваться, что укрепляет возможности фонда поддерживать партнерства, формирующие будущее образования.

«Мы с удовольствием приглашаем Мики и Шая в наше глобальное сообщество, — говорит Эдвард Ма (Edward Ma), генеральный секретарь фонда Yidan Prize Foundation. — Наши судьи отметили, что работа лауреатов премии этого года имеет широкое применение и отличается возможностью масштабирования, меняя представления об образовании в соответствии с потребностями современных учащихся».

В этом году Церемония вручения премии Yidan Prize и Съезд Yidan Prize состоятся 3 и 4 декабря соответственно. На эти мероприятия соберутся выдающиеся специалисты в области образования, государственной политики и благотворительности со всего мира, чтобы поздравить лауреатов 2023 года и обсудить решения, которые приведут к значительным и устойчивым достижениям в области образования.

Прием номинаций на премию Yidan Prize 2024 начнется в октябре

Премия Yidan Prize служит для поощрения тех, кто меняет образование, и поддержки инновационных идей, для их масштабирования за счет средств на реализацию проектов. Независимое Жюри состоит из двух судейских коллегий, одна из которых отвечает за исследования в области образования, а вторая — за развитие образования. Они тщательно и коллегиально оценивают все номинации по ряду критериев: работа должна быть ориентированной на будущее, инновационной, прогрессивной и обеспечивающей устойчивые изменения.

Прием номинантов на премию Yidan Prize 2024 будет проходить с октября 2023 года по 31 марта 2024 года.

О ФОНДЕ YIDAN PRIZE FOUNDATION

Фонд Yidan Prize Foundation является глобальной благотворительной организацией, стремящейся сделать мир лучше за счет образования. Фонд Yidan Prize Foundation использует свои премии и сеть новаторов для поддержки идей и методик в области образования, в частности способных изменить жизнь людей и общество к лучшему.

Премия Yidan Prize является наградой за общедоступность образования, которой отмечаются отдельные номинанты и коллективы, которые внесли значительный вклад в теорию и практику образования.

https://yidanprize.org

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