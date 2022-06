Pro Music Rights, Inc., l'une des plus importantes sociétés de licences musicales au monde, annonce la clôture d'un tour de financement non divulgué de 5 500 000 $ US et une évaluation de 422 583 333 $ US

NAPLES, Floride, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pro Music Rights (PMR), l'une des plus importantes sociétés de licences musicales au monde, a le plaisir d'annoncer qu'elle a clôturé un tour de financement non divulgué de 5 500 000 $ US, valorisant Pro Music Rights, Inc. à 422 583 333 $ US.

À propos de Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights est la 5e société de droits d'exécution publique (PRO) jamais créée aux États-Unis. Parmi ses licenciés figurent des entreprises notables comme TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo et des centaines d'autres. Pro Music Rights détient une part de marché estimée à 7,4 % aux États-Unis, représentant plus de 2 500 000 œuvres mettant en scène des artistes célèbres tels que A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy, et bien d'autres encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site promusicrights.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728013/Pro_Music_Rights_Logo.jpg

SOURCE Pro Music Rights, Inc.