PROCOMER fördert das Potenzial Costa Ricas als FDI-Standort bei Gesundheits- und Halbleiterunternehmen in Deutschland

Vom 17. bis 21. November wird das Land an zwei großen internationalen Messen teilnehmen: COMPAMED und MEDICA, und Semicon Europa

Die Delegation aus Costa Rica wird Gespräche mit potenziellen Investoren von führenden Unternehmen beider Branchen führen

BERLIN, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Agentur für Handels- und Investitionsförderung Costa Ricas (PROCOMER) wird an zwei internationalen Messen in Deutschland teilnehmen, die sich auf den Gesundheits- und Halbleitersektor konzentrieren, um das Wertversprechen des Landes zu fördern und potenzielle Investoren anzuziehen.

Die nationale Vertretung wird an der COMPAMED und MEDICA (17. bis 20. November in Düsseldorf) sowie an der Semicon Europa (18. bis 21. November in München) teilnehmen und Treffen mit führenden Unternehmen und Investoren beider Branchen sowie mit anderen führenden internationalen Investitionsförderungsagenturen abhalten.

„Die Teilnahme an diesen internationalen Messen bietet uns die Möglichkeit, neue Investoren anzusprechen und Märkte zu erkunden, die in Costa Rica traditionell nicht stark vertreten sind. Die Erweiterung der Investitionsbasis ist entscheidend für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Landes, insbesondere in zwei so wichtigen Branchen wie Medizinprodukte und Halbleiter", erklärte Laura Lopez, Geschäftsführerin der PROCOMER.

Die Teilnahme Costa Ricas an der COMPAMED und MEDICA zielt darauf ab, die Position des Landes als Zentrum für die Herstellung medizinischer Geräte zu stärken. Das Land beherbergt derzeit mehr als 95 ausländische Direktinvestitionsunternehmen in diesem Sektor, die hochpräzise Verfahren nach internationalen Standards entwickeln, und ist Sitz von sieben der weltweit größten Medizintechnikunternehmen. Im September dieses Jahres machte der Sektor 48 % der gesamten Warenexporte Costa Ricas aus und erreichte einen Gesamtwert von 8,139 Millionen US-Dollar.

Parallel dazu soll Costa Ricas Präsenz auf der Semicon Europa, einer der wichtigsten Veranstaltungen für die Halbleiterindustrie, die Fähigkeiten des Landes in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Montage, Verpackung, Forschung und Entwicklungsowie Elektronikdesign präsentieren und damit die Wertschöpfungskette dieser aufstrebenden Branche im Land stärken, zu der derzeit 14 ausländische Investitionsunternehmen gehören.

„Costa Rica hat sich einen hervorragenden Ruf als Standort für ausländische Direktinvestitionen erarbeitet, und dank dieser Erfahrung können wir uns heute gegenüber aufstrebenden Branchen mit einem Wertversprechen positionieren, das Talent, Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit vereint. Diese Eigenschaften machen uns zu einem zuverlässigen Partner für Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld ausbauen möchten", fügte López hinzu.

Frühere Mission verstärkte die Werbemaßnahmen in Portugal und den Niederlanden

Vom 10. bis 14. November führte die PROCOMER eine Werbetour in Portugal und den Niederlanden durch, um Unternehmen aus den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und digitale Technologien die Vorteile Costa Ricas vorzustellen.

Auf der Tagesordnung standen die Teilnahme am Web Summit Lisbon 2025 – einer der weltweit bedeutendsten Technologieveranstaltungen – sowie Treffen mit Unternehmen, Kammern und Clustern in Lissabon, Amsterdam und Rotterdam, um neue Beziehungen und Investitionsmöglichkeiten für das Land zu fördern.

Europa festigt weiterhin seine Position als eine der wichtigsten Quellen ausländischer Direktinvestitionen in Costa Rica und ist mit einem Anteil von 21 % im Jahr 2025 und einem Anstieg von 17 % gegenüber 2024 der zweitwichtigste Handelspartner.

