promeut le potentiel du Costa Rica en tant que destination d'investissement direct étranger auprès des entreprises allemandes des secteurs de la santé et des semi-conducteurs

Du 17 au 21 novembre, le pays participera à deux grandes foires commerciales internationales : COMPAMED and MEDICA et Semicon Europa

Une délégation costaricienne rencontrera des investisseurs potentiels issus d'entreprises leaders dans les deux secteurs

BERLIN, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER) participera à deux foires commerciales internationales en Allemagne, axées sur les secteurs de la santé et des semi-conducteurs, afin de promouvoir la proposition de valeur du pays et d'attirer des investisseurs potentiels.

La représentation nationale participera à COMPAMED and MEDICA (du 17 au 20 novembre à Düsseldorf) et à Semicon Europa (du 18 au 21 novembre à Munich), organisant des réunions avec des entreprises et investisseurs de premier plan dans les deux secteurs, ainsi qu'avec d'autresagences internationales de promotion de l'investissement de premier plan.

« La participation à ces foires internationales nous donne l'occasion d'approcher de nouveaux investisseurs et d'explorer des marchés qui n'ont pas traditionnellement une forte présence au Costa Rica. L'élargissement de la base d'origine des investissements est essentiel pour renforcer la résilience et la compétitivité du pays, en particulier dans deux secteurs aussi importants que les dispositifs médicaux et les semi-conducteurs », a déclaré Laura López, PDG de PROCOMER.

La participation du Costa Rica à COMPAMED and MEDICA vise à renforcer le positionnement du pays en tant que plaque tournante de la fabrication de dispositifs médicaux. Le pays accueille actuellement plus de 95 entreprises d'investissement direct étranger dans ce secteur, développant des processus de haute précision selon des normes internationales, et abrite septdes plus grandes entreprises d'appareils médicaux au monde. En septembre de cette année, le secteur représentait 48 % des exportations totales de marchandises du Costa Rica, pour un montant total de 8,139 millions de dollars.

Parallèlement, la présence du Costa Rica à Semicon Europa, l'un des événements les plus importants pour l'industrie des semi-conducteurs, vise à mettre en évidence les capacités du pays en matière de fabrication avancée, d'assemblage, d'emballage, de recherche et développementet de conception électronique, renforçant ainsi la chaîne de valeur de cette industrie émergente dans le pays, qui compte actuellement 14 sociétés d'investissement étranger.

« Le Costa Rica s'est forgé une solide réputation en tant que destination pour les investissements directs étrangers, et cette expérience nous permet aujourd'hui de nous positionner face à des industries émergentes avec une proposition de valeur qui allie talents, durabilité et adaptabilité. Ces qualités font de nous un partenaire fiable pour les entreprises qui cherchent à accroître leur compétitivité dans un environnement mondial de plus en plus complexe », a ajouté Mme López.

La mission précédente a renforcé les efforts de promotion au Portugal et aux Pays-Bas

Du 10 au 14 novembre, PROCOMER a effectué une tournée de promotion au Portugal et aux Pays-Bas pour présenter la proposition de valeur du Costa Rica aux sociétés des secteurs des services aux entreprises et de la technologie numérique.

L'ordre du jour comprenait la participation au Web Summit Lisbon 2025 - l'un des événements technologiques les plus importants au monde - ainsi que des réunions avec des entreprises, des chambres et des clusters à Lisbonne, Amsterdam et Rotterdam, dans le but de favoriser de nouvelles relations et des opportunités d'investissement pour le pays.

L'Europe continue de s'affirmer comme l'une des principales sources d'investissement direct étranger pour le Costa Rica, elle est le deuxième partenaire commercial le plus important, avec une part de 21 % en 2025 et une augmentation de 17 % par rapport à 2024.

