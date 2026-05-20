PROCOMER fördert die Teilnahme von 11 costaricanischen Unternehmen am Festival von Cannes

Der costaricanische Film Siempre soy tu animal materno wird in der offiziellen Sektion des Festivals „Un Certain Regard" laufen.

Nationale Delegation zur Förderung von audiovisuellen Dienstleistungen, Filmprojekten und des Landes als Filmstandort

SAN JOSE, Costa Rica, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Vom 12. bis 20. Mai nimmt Costa Rica erneut an den Filmfestspielen von Cannes und dem Marché du Film, einem der weltweit führenden Märkte für audiovisuelle Medien, mit einer Delegation von 11 Unternehmen aus dem audiovisuellen Sektor und der offiziellen Premiere des Spielfilms Siempre soy tu animal materno der costaricanischen Filmemacherin Valentina Maurel teil.

Vertretung Costa Ricas auf dem Stand von COSTA RICA

Der Film wurde in der Sektion Un certain regard - „Una Cierta Mirada" auf Spanisch - ausgewählt und ist damit die zweite costaricanische Produktion, die in einer offiziellen Sektion der Filmfestspiele von Cannes Premiere hat (der Film Domingo y la Niebla wurde 2022 uraufgeführt).

„Die Teilnahme an Un Certain Regard ist eine Ehre und eine außergewöhnliche Plattform, um diesen Film einem internationalen Publikum vorzustellen. Es ist eine Anerkennung der kollektiven Arbeit, die hinter dem Film steht, und eine Chance für eine Geschichte, die in Costa Rica geboren wurde, ein Publikum jenseits unserer Grenzen zu erreichen", sagte die costaricanische Filmemacherin Valentina Maurel.

Unter der Leitung von PROCOMER (Agentur zur Förderung von Handel und Investitionen in Costa Rica) und der costaricanischen Filmkommission setzt sich die costaricanische Delegation aus Unternehmen zusammen, die sich mit der Entwicklung, der Produktion, der Postproduktion und dem Vertrieb von audiovisuellen Medien befassen, darunter Café Cinema, Café Televisión, Medina Films Productions, Cymbiola Films, Low Light Films, La Pájara Cine, Incendio Cine, Tres Tigres und Atomica Films.

„Die Teilnahme Costa Ricas in Cannes ist Teil der Anstrengungen, die das Land unternimmt, um sich in der internationalen audiovisuellen Industrie zu positionieren, sowohl durch die Förderung von Inhalten und Talenten als auch durch die Anziehung von Investitionen im Zusammenhang mit ausländischen Produktionen. Allein im Jahr 2025 verzeichnete Costa Rica Filminvestitionen in Höhe von mehr als 11 Millionen US-Dollar, die mit internationaler Unterstützung und Hilfe für Unternehmen im audiovisuellen Bereich verbunden waren. Räume wie der Marché du Film ermöglichen es uns, die Möglichkeiten für einheimische Unternehmen weiter auszubauen und die Präsenz des Landes bei den wichtigsten Akteuren der Branche zu stärken", so Laura Lopez, Geschäftsführerin von PROCOMER.

Während des Festivals, das Produzenten, Verleiher, Plattformen, Studios und Investoren aus der internationalen audiovisuellen Industrie zusammenbringt, halten die Unternehmen strategische Sitzungen ab und nehmen an Networking-Aktivitäten teil, die darauf abzielen, Möglichkeiten für Koproduktion, Vertrieb und Investitionen für den heimischen audiovisuellen Sektor zu schaffen.

„Die Auswahl einer weiteren costaricanischen Produktion für eine offizielle Sektion der Filmfestspiele von Cannes und die Teilnahme einer nationalen Delegation am Marché du Film tragen dazu bei, die Arbeit des audiovisuellen Sektors des Landes in verschiedenen Bereichen der Industrie bekannter zu machen. Diese Positionierung stärkt auch Initiativen wie den Costa Rica Media Market, der im Juli wieder Produzenten, Einkäufer und Vertreter der internationalen audiovisuellen Industrie in Costa Rica zusammenbringen wird", ergänzt López.

essential COSTA RICA Stand zur Einbeziehung des Klangerlebnisses

Im Rahmen der Präsenz des Landes in Cannes ist Costa Rica mit einem essential COSTA RICA-Stand im Marché du Film vertreten, an dem die Kompetenzen des Landes in den Bereichen audiovisuelle Dienstleistungen und Filmproduktion beworben werden.

Der Raum beinhaltet ein Erlebnis mit dem Titel „Entdecke die Klänge Costa Ricas", das die verschiedenen Regionen des Landes anhand von Geräuschkulissen der Karibik, des Regenwaldes, der Städte und der vulkanischen Gebiete zeigt. Die Aktivierung zielt darauf ab, die natürliche und kulturelle Vielfalt des Landes aus einer Perspektive zu präsentieren, die mit der audiovisuellen Erzählung und der Positionierung Costa Ricas als Filmziel verbunden ist.

In Cannes wird auch die Ankündigung von Fantastic Lab

Während des Festivals werden auch die Gewinnerprojekte des Fantastic Lab bekannt gegeben, einer Initiative des Fantastic Pavilion des Marché du Film de Cannes in Zusammenarbeit mit dem Costa Rica Media Market, die sich auf die Entwicklung von Genrefilmprojekten (Fantasy, Horror und Science Fiction) in Mittelamerika und der Karibik konzentriert.

Alle diese Projekte werden die Möglichkeit haben, während der Ausgabe 2026 des Medienmarktes von Costa Rica, der im Juli dieses Jahres wieder stattfindet, Treffen und Networking-Sitzungen mit internationalen Produktionsfirmen abzuhalten.

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