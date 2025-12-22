PROCOMER-Studie: Costa Ricas Exportangebot für die verarbeitende Industrie geht über medizinische Geräte hinaus

Mehr als 1.700 Unternehmen exportierten im Jahr 2024 3.368 Produkte auf internationale Märkte

Zentralamerika ist nach wie vor das wichtigste Zielland, was die Anzahl der exportierenden Unternehmen betrifft

SAN JOSÉ, Costa Rica, 22. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zum Ende des letzten Jahres festigte das verarbeitende Gewerbe seine Rolle als Haupttriebkraft der costaricanischen Exporte, indem es 67 % der Gesamtexporte ausmachte und einen Umsatz von 13,26 Mrd. US$ von den 19,894 Mrd. US$ des Jahres erzielte. Der Sektor verzeichnete ein wertmäßiges Wachstum von 10 %, was auf die Leistung des Sektors Präzisions- und Medizintechnik zurückzuführen ist, der weiterhin eine entscheidende Rolle in der Exportstruktur spielt, sowie auf die Entwicklung neuer Segmente, die das Produktionsangebot des Landes über die Medizintechnik hinaus erweitert haben.

Workers at a manufacturing plant in Costa Rica

Infolgedessen baut Costa Rica seine Exporte in der verarbeitenden Industrie aus, unter anderem in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, Metallverarbeitung, Kunststoffe, Gummi, Textilien, Leder und Schuhe.

Laut der von der Agentur für Handels- und Investitionsförderung Costa Ricas (PROCOMER) erstellten Studie (Exportleistung des verarbeitenden Gewerbes) gehörten zu den Produkten, die die Dynamik des Sektors im Laufe des Jahres anführten, Nadeln und Katheter, medizinische Prothesen, elektrodiagnostische Geräte, Kabel und Elektromaterial, Antiserum, Reifen, Textilien und Bekleidung.

Laura López, Geschäftsführerin von PROCOMER, erklärte, dass „das verarbeitende Gewerbe sich weiterhin als strategischer Pfeiler der Wirtschaft Costa Ricas konsolidiert. Die Dynamik des Landes wird nicht nur durch die führende Rolle des Sektors der Präzisions- und Medizintechnik vorangetrieben, sondern auch durch die Fortschritte in anderen Industriesegmenten, die das Exportangebot des Landes erweitern. Diese Kategorien ergänzen das Gewicht der Medizinprodukteindustrie und spiegeln eine Entwicklung hin zu technologisch anspruchsvolleren Prozessen wider, die die Wettbewerbsfähigkeit des costaricanischen Produktionssektors auf den internationalen Märkten stärken".

Die Diversifizierung innerhalb des verarbeitenden Gewerbes spiegelt sich auch in der Unternehmensstruktur des Landes wider. Insgesamt 1.703 Unternehmen exportierten im Jahr 2024 3.368 verschiedene Produkte. Die wichtigsten Exportziele waren die Vereinigten Staaten (55%), die Niederlande (9%) und Belgien (4%).

Ausfuhrbestimmungen: In Zentralamerika ist die größte Anzahl von Exporteuren konzentriert

Während auf Nordamerika der höchste Wert der Ausfuhren Costa Ricas entfällt, zeigen die Daten, dass Zentralamerika die Region ist, in die die größte Anzahl von Unternehmen exportiert. Insgesamt verschifften 1.245 Unternehmen während des untersuchten Zeitraums Waren in diesen Markt, vor allem Produkte wie Elektrokabel, Textilien und Bekleidung, Farben und Lacke und andere mehr.

Was die Anzahl der exportierenden Unternehmen nach Bestimmungsort betrifft, so folgt Zentralamerika auf Nordamerika mit 702 Unternehmen, Südamerika mit 344, die Karibik mit 293 und die Europäische Union mit 285.

„Die Verteilung unserer Exporte bestätigt, dass Costa Rica eine solide Basis in geografisch nahen Märkten hat und gleichzeitig weiter in strategische Zielgebiete expandiert. Diese Diversifizierung ist wichtig, um die Marktabhängigkeit zu verringern und die Widerstandsfähigkeit des Exportsektors zu stärken", fügte López hinzu.

Beitrag der beiden Produktionsregime

Die Studie bestätigt, dass das verarbeitende Gewerbe sowohl in der Freihandelszone als auch im Rahmen der endgültigen Regelung expandiert, was zeigt, dass Costa Rica in der Lage ist, hochkomplexe industrielle Prozesse über verschiedene Produktionssysteme hinweg aufrechtzuerhalten. Vierundachtzig Prozent der Ausfuhren des verarbeitenden Gewerbes stammten aus Freihandelszonen, vor allem medizinische Geräte, Nadeln und Katheter, Prothesen und Diagnosegeräte, während 14 Prozent der Ausfuhren auf die endgültige Regelung entfielen, wobei zu den führenden Produkten elektrische Kabel, Glasbehälter, Farben und Lacke, Verpackungskunststoffe sowie laminierte Eisen- und Stahlerzeugnisse gehörten.

