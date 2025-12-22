Une étude de PROCOMER révèle que l'offre d'exportation de produits manufacturés du Costa Rica s'étend au-delà des dispositifs médicaux

Plus de 1 700 entreprises ont exporté 3 368 produits vers les marchés internationaux en 2024

L'Amérique centrale reste la principale destination en termes de nombre d'entreprises exportatrices

SAN JOSÉ, Costa Rica, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- À la fin de l'année dernière, l'industrie manufacturière a consolidé son rôle de moteur clé des exportations du Costa Rica, représentant 67 % des exportations totales, avec des ventes atteignant 13,26 milliards de dollars US sur les 19,894 milliards de dollars US enregistrés au cours de l'année. Le secteur a enregistré une croissance de 10 % en valeur, grâce aux performances du secteur des équipements médicaux et de précision, qui continue de jouer un rôle décisif dans la structure des exportations, ainsi qu'à la progression de nouveaux segments qui ont élargi l'offre manufacturière du pays au-delà des dispositifs médicaux.

Workers at a manufacturing plant in Costa Rica

En conséquence, le Costa Rica développe ses exportations manufacturières dans des secteurs tels que l'électricité et l'électronique, les produits chimiques et pharmaceutiques, la métallurgie, les plastiques, le caoutchouc, les textiles, le cuir et les chaussures, entre autres.

Selon l'étude Manufacturing Sector Export Performance préparée par l'Agence de promotion du commerce et de l'investissement du Costa Rica (PROCOMER), les produits qui ont le plus dynamisé le secteur au cours de l'année sont les aiguilles et les cathéters, les prothèses médicales, le matériel d'électrodiagnostic, les câbles et le matériel électrique, les antisérums, les pneus, les textiles et l'habillement.

Laura López, directrice générale de PROCOMER, a déclaré que « le secteur manufacturier continue de se consolider en tant que pilier stratégique de l'économie du Costa Rica. Son dynamisme est porté non seulement par le leadership du secteur des équipements médicaux et de précision, mais aussi par la progression d'autres segments industriels qui élargissent l'offre d'exportation du pays. Ces catégories complètent le poids de l'industrie des dispositifs médicaux et reflètent une évolution vers des processus plus sophistiqués sur le plan technologique, renforçant ainsi la compétitivité du secteur manufacturier du Costa Rica sur les marchés internationaux ».

La diversification du secteur manufacturier se reflète également dans la structure des entreprises du pays. Au total, 1 703 entreprises ont exporté 3 368 produits différents en 2024. Les principales destinations d'exportation étaient les États-Unis (55 %), les Pays-Bas (9 %) et la Belgique (4 %).

Destinations d'exportation : L'Amérique centrale concentre le plus grand nombre d'exportateurs

Si l'Amérique du Nord représente la valeur la plus élevée des exportations du Costa Rica, les données montrent que l'Amérique centrale est la région vers laquelle le plus grand nombre d'entreprises exportent. Au total, 1 245 entreprises ont expédié des marchandises vers ce marché au cours de la période analysée, principalement des produits tels que des câbles électriques, des textiles et des vêtements, des peintures et des vernis, entre autres.

En termes de nombre d'entreprises exportatrices par destination, l'Amérique centrale est suivie par l'Amérique du Nord, avec 702 entreprises, l'Amérique du Sud, avec 344, les Caraïbes, avec 293, et l'Union européenne, avec 285.

« La répartition de nos exportations confirme que le Costa Rica maintient une base solide sur les marchés géographiquement proches, tout en continuant à se développer vers des destinations stratégiques. Cette diversification est essentielle pour réduire la dépendance à l'égard du marché et renforcer la résilience du secteur des exportations », a ajouté López.

Contribution des deux régimes de production

L'étude confirme que l'industrie manufacturière se développe à la fois dans la zone de libre-échange et dans le régime définitif, ce qui démontre la capacité du Costa Rica à soutenir des processus industriels très complexes dans le cadre de différents schémas de production. Quatre-vingt-quatre pour cent des exportations manufacturières provenaient de zones franches, principalement des dispositifs médicaux, des aiguilles et cathéters, des prothèses et du matériel de diagnostic, tandis que 14 % correspondaient au régime définitif, où les principaux produits comprenaient des câbles électriques, des récipients en verre, des peintures et vernis, des plastiques d'emballage et des produits laminés en fer et en acier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849224/D52A0467.jpg