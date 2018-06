Prodapt a présenté son expertise relative aux SDN-NFV et à Telebots™, un cadre d'automatisation des processus robotiques propres aux sociétés de télécommunications, lors du Digital Transformation World à Nice, en France

Prodapt, un innovateur mondial en matière de technologies et d'exploitation, a participé au récent Digital Transformation World (anciennement TM Forum Live !) à Nice (France), du 14 au 16 mai 2018. L'événement a vu les leaders d'opinion du secteur et les prestataires de services numériques du monde entier se réunir, pour identifier et relever les défis propres au secteur et comprendre comment tirer parti des dernières technologies dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la robotique et des SDN-NFV, pour améliorer l'efficacité globale des processus et la croissance des revenus. L'événement mêlait parfaitement les connaissances approfondies du secteur et les technologies de nouvelle génération susceptibles de révolutionner le secteur des communications. Prodapt a organisé six sessions, dont deux sessions orales, deux sessions d'information, une table ronde et une séance de théâtre catalyseur.

« C'était une vraie grande expérience de rencontrer les meilleurs prestataires de services numériques du secteur durant l'événement et de prendre la mesure de leurs défis actuels. Le secteur est entré dans une phase de transition et grâce à des technologies comme l'intelligence artificielle qui se mettent en branle, il est lancé sur la voie d'une profonde transformation », a déclaré Harsha Kumar, le président de Prodapt et l'un des principaux intervenants de l'événement. « Aussi, il est important que les prestataires de services numériques élaborent une stratégie et mettent en œuvre un plan pérenne. Prodapt estime que ses solutions de nouvelle génération peuvent les aider à atteindre leurs objectifs à long terme. »

Le deuxième jour (15 mai), Prodapt a organisé deux sessions relatives aux SDN-NFV, avec une session orale coanimée par Hema Kadia, la responsable SDN-NFV, stratégie et pratique, chez Prodapt et Russ Bartels, le directeur SDN et automatisation des réseaux chez Windstream, sur la réalisation d'une orchestration de service de bout en bout à travers les réseaux hybrides. La session de déjeuner-débat, coorganisée par Rajan R N, le responsable du SDN Labs chez Prodapt et André Beijen, le responsable de l'innovation des réseaux chez KPN, a traité de la façon dont Prodapt a permis à KPN de devenir une société de télécommunications numérique grâce aux SDN-NFV.

Le troisième jour (16 mai), Harsha Kumar, le président de Prodapt et Pari Bajpay, le vice-président principal de CenturyLink, ont animé ensemble une séance orale sur la façon dont l'intelligence artificielle et de la robotique influent sur les activités de l'entreprise. Le déjeuner-débat sur l'apport de l'excellence opérationnelle par le biais de l'APR a été organisée conjointement par Aravind Parthasarathy, chef des pratiques des Telebots chez Prodapt et Scott Holynaty, le responsable de l'équipe d'analyse commerciale chez TELUS.

L'équipe a fait la démonstration d'un programme catalyseur reposant sur l'APR durant les trois jours, en collaboration avec Orange, awareX, re: infer, incognito et Blue Prism et a animé une séance de théâtre le deuxième jour.

