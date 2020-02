Prodapt Annonce l'établissement d'un Partenariat Sratégique Avec Federos

Le partenariat entre Prodapt et Federos mêle des capacités complémentaires, à savoir suralimenter les initiatives d'automatisation des réseaux intelligents des FSN, améliorer l'efficacité opérationnelle et mettre en place des réseaux 5G multi-nuages sans fournisseur. L'expertise unique de Prodapt en matière de réseaux (SDN/NFV), d'IA et de Net-Ops dans l'écosystème des télécommunications contribuera à créer des solutions intégrant sans heurt les systèmes actuels comme ceux de nouvelle génération.

Mukul Gupta, le directeur général adjoint pour l'Europe de Prodapt, a déclaré: "Prodapt est absolument ravi de collaborer avec Federos. En conjuguant notre grande expertise du secteur avec la plateforme de Federos, nous pourrons offrir des solutions d'assurance de services reposant sur l'IA aux prestataires mondiaux de services numériques."

David Knight, le PDG de Federos, a déclaré: "Prodapt est un partenaire de confiance des principaux FSN, utilisant sa combinaison unique de connaissances spécialisées du secteur pour acquérir une connaissance pointue des défis des clients. Cette connaissance permet d'élaborer des solutions sur mesure et à forte valeur ajoutée pour satisfaire les exigences des clients, réduisant d'un côté les risques et augmentant de l'autre l'efficacité et la réussite de l'entreprise. Les solutions d'assurance de Federos, reposant sur l'IA, sont le pendant idéal des solutions à forte valeur ajoutée de Prodapt ; aussi, nous sommes heureux de collaborer avec Prodapt car nous continuons d'étendre nos activités à l'échelle mondiale."

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt aide ses clients à transformer leurs TI, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux pour atteindre leurs objectifs stratégiques. La société fournit des services de bout en bout de conseil en matière d'architecture informatique et logicielle, de développement d'applications, d'intégration système, d'essai, de maintenance et d'appui. Elle fournit des recommandations analytiques et des services de transformation dirigés par un leadership éclairé, tirant parti de technologies nouvelle génération comme l'ARP (automatisation robotisée des processus), l'IA/AM (intelligence artificielle / apprentissage machine), le SDN-NFV (mise en réseau défini par logiciel / virtualisation de fonction réseau) et les systèmes OSS/BSS (système de support d'exploitation / système de soutien d'entreprise) de nouvelle génération. Son équipe de conseil d'entreprise procure des améliorations de processus Six Sigma et des services de conseil automatisation / ARP aux équipes opérationnelles des télécommunications.

Basé à Chennai, Prodapt dispose de bureaux sur le continent américain, en Europe, en Inde et en Afrique. La société est certifiée ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18 / ISAE et RGPD. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'affaires existant depuis 120 ans et employant plus de 16 500 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

À propos de Federos : www.federos.com

Federos est le principal fournisseur de solutions aidant les entreprises à garantir la disponibilité et le rendement de leurs services, applications et infrastructures d'appui durant tout leur cycle de vie. La société aide ses clients à simplifier, automatiser et transformer leurs activités, réduisant les coûts et assurant une plus grande satisfaction client. Les solutions de Federos, reposant sur l'IA, garantissent la disponibilité et le rendement des services, applications et infrastructures sur lesquels s'appuient les entreprises.

