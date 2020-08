Prodapt nomme Smita Katariya au poste de responsable de la pratique Salesforce

Avant de rejoindre Prodapt, Smita était directrice principale du CPQ et de la facturation chez Salesforce, où elle a exercé de multiples fonctions dans les services professionnels et la réussite des clients, avant de se consacrer au groupe de produits. Elle a également joué un rôle essentiel dans la mise en place de la modernisation de la gestion de la relation client, des pratiques de vente et de services cloud et a travaillé avec de grands comptes clients à divers titres.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Smita, qui a fait ses preuves en créant une vision stratégique pour les clients de Salesforce et en mettant en place des programmes de transformation dans les domaines de la gestion de la relation client, de la gestion des catalogues et des commandes, de l'ERP, de la BI et d'autres systèmes d'entreprise », a déclaré Jagannathan N, vice-président principal du développement commercial stratégique de Prodapt. « Le style entrepreneurial de Smita, sa connaissance approfondie du secteur et sa prestation de solutions axées sur la réussite des clients seront appréciés par nos clients et propulseront Prodapt au rang de partenaire Salesforce préféré auprès des plus grands fournisseurs de services numériques du monde. »

« C'est avec un grand plaisir que je rejoins Prodapt pour développer la pratique Salesforce à l'échelle mondiale. Je me réjouis de perpétuer la culture de la confiance, de l'innovation et de la réussite de nos clients, qui se traduira par une croissance pour tous nos clients et pour Prodapt », a déclaré Smita Katariya, vice-présidente et responsable de la pratique Salesforce chez Prodapt.

Forte de plus de 20 ans d'expérience, son expertise englobe la création d'équipes hautement performantes et la mise en œuvre de programmes de transformation de plusieurs millions de dollars pour de grandes entreprises du monde entier. Parmi ses nombreuses contributions, elle a joué un rôle essentiel dans la mise en place de pratiques au sein du groupe de services professionnels de Salesforce. Elle a également reçu le prestigieux prix CSG Leadership au cours de son mandat au sein du groupe CSG.

Prodapt fournit depuis vingt ans des services d'infogérance et de conseil, principalement axés sur le secteur des télécoms et des fournisseurs de services numériques (DSP). Prodapt aide ses clients à transformer leurs systèmes informatiques, leurs produits, leurs activités et leurs réseaux afin d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Prodapt propose des services de bout en bout de conseil en matière d'architecture informatique et logicielle, de développement d'applications, d'intégration de systèmes, de tests, de maintenance et d'assistance. Prodapt offre des services de transformation basés sur des connaissances et sur un leadership éclairé en tirant parti des technologies de dernière génération telles que l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (IA/ML), les réseaux définis par logiciel et la virtualisation des fonctions du réseau (SDN/NFV), et les systèmes OSS/BSS de dernière génération. Son équipe de conseillers d'entreprise offre des services de conseil en matière d'amélioration des processus Six Sigma et d'automatisation/RPA aux équipes d'exploitation des télécoms.

Basée à Chennai, Prodapt dispose de bureaux sur le continent américain, en Europe, en Inde et en Afrique. C'est une entreprise certifiée ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, SSAE18/ISAE et conforme au RGPD. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat commercial existant depuis 120 ans qui emploie quelque 16 500 personnes dans plus de 64 sites de par le monde.

