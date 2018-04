Prodapt va participer au NFV & Zero Touch World Congress, à San Jose, du 24 au 26 avril 2018

Prodapt, un leader mondial de la fourniture de services informatiques, produits, réseaux et opérationnels aux fournisseurs de services numériques verticaux, a annoncé sa participation comme l'un des principaux sponsors de la quatrième édition du NFV & Zero Touch World Congress 2018 organisé à San Jose, aux États-Unis, du 24 au 26 avril 2018. Lors de cet événement, l'équipe présentera l'expertise, les solutions et les enseignements de l'entreprise dans le domaine SDN-NFV dans un écosystème multi-fournisseur, multi-domaine et hybride. Prodapt recevra ses clients au stand nº 12 pour répondre aux défis critiques auxquels font face les prestataires de services numériques dans le domaine SDN-NFV et offrira une présentation instructive sur la piste « Zero Touch & Automation » pour démontrer son expertise SDN-NFV et la valeur commerciale dérivée d'expériences réelles.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/681366/Prodapt_NFV_SDN_Congress.jpg )

« Les prestataires de services numériques sont engagés dans leur évolution vers la virtualisation de réseaux et tirent profit des technologies SDN-NFV pour offrir un contrôle centralisé, un provisionnement « zero touch » (sans intervention) et des réseaux programmables auto-régénérateurs, » a expliqué Hema Kadia, vice-présidente responsable SDN-NFV, stratégie et pratique. « Le NFV & Zero Touch World Congress est une plateforme unique qui se consacre exclusivement à rassembler les opérateurs et les experts de solutions du monde entier pour discuter des pratiques, normes et innovations et les plus récentes. Il nous donne l'opportunité de démontrer notre leadership éclairé et nos solutions innovantes. »

Séance de présentation de Prodapt : jeudi 26 avril 2018. Heure : 12 h 40. Intervenant : Hema Kadia, vice-présidente responsable SDN-NFV, stratégie et pratique.

Sujet : rendre possible l'orchestration de services multi-fournisseurs avec un provisionnement automatisé

Les principaux sujets traités lors de cette présentation sont la mise en place d'une architecture standardisée, les intégrations vers le nord et vers le sud avec des dispositifs physiques et virtuels, la standardisation de modèle de service, l'automatisation de test et des « devops » ainsi que l'assurance en boucle fermée basée sur l'apprentissage machine. La séance mettra également en lumière la manière dont ces pratiques permettent aux opérateurs d'effectuer leur transition vers le provisionnement « zero touch » et les réseaux auto-régénérateurs.

https://www.layer123.com/nfv-agenda-day2/#RX14539

À propos de Prodapt

Prodapt est un leader mondial de la fourniture de services informatiques, produits, réseaux et opérationnels aux fournisseurs de services numériques. De nombreux prestataires de services numériques de premier plan ont fait appel à Prodapt pour renforcer leurs activités et obtenir un avantage concurrentiel. Prodapt, dont le siège social est situé à Chennai, possède des centres de livraison en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Afrique et c'est une organisation certifiée ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 et CMMI niveau 3. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'affaires existant depuis 120 ans qui emploie plus de 16 500 personnes dans plus de 64 pays.

