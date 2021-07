Prodigy Technovations annonce un exerciseur et un analyseur de protocole QSPI, SMI, SM Bus et JTAG

BANGALORE, Inde, le 21 juillet, 2021 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, basée à Bangalore, en Inde, présente PGY-QSPI-EX-PD , PGY-SMI-EX-PD , PGY-SMBus-EX-PD et PGY-JTAG-EX-PD . Ces exerciseurs de bus série et analyseurs de protocole sont destinés au développement d'interfaces pour les applications grand public, automobiles et 5G. PGY-EX-PD est une famille d'instruments de pointe qui permet aux ingénieurs de conception et de test de tester les conceptions QSPI, SMI (MDIO), SM Bus et JTAG en fonction de leurs spécifications en configurant PGY-EX-ED comme maître/esclave, en générant un trafic d'interface avec une capacité d'injection d'erreurs et en décodant les paquets de protocole. Cela permet aux ingénieurs de validation du silicium de caractériser et de valider l'interface dans un outil facile à utiliser et de réduire le temps de mise sur le marché. Ces produits améliorent les exerciseurs et les analyseurs de protocole I3C , SPMI , RFFE , I2C , SPI et UART déjà disponibles chez Prodigy Technovations.