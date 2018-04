Produção inteligente em destaque na 123o. Feira de Cantão - produtos novos e inovadores lançados no local

"A primeira fase da Feira de Cantão tem visto muitas empresas internacionais de ponta relevar novos produtos pela primeira vez", declarou Alan Liu, vice-diretor geral do gabinete de assuntos internacionais na Feira de Cantão. "Como plataforma essencial à promoção do comércio internacional da China, a Feira de Cantão é geralmente o local onde novos produtos de ponta e de alta qualidade são lançados ao mundo."

Mais expositores trazem produtos com baixa emissão de carbono e - modernos

Um destaque da fase um da Feira tem sido a zona de aparelhos eletrodomésticos que apresenta centenas de produtos, desde geladeiras até aparelhos eletrodomésticos pequenos, cobrindo todas as principais categorias no mercado internacional e apresentando um crescimento significativo nos setores de tecnologia inteligente.

Produtos de marca trazidos por gigantes globais dos aparelhos eletrodomésticos, bem como de outros líderes de mercados da Iniciativa "Um Cinturão, Uma Rota" da China, incluem:

Gree Electric Appliances, Inc. que expôs sua Unidade VRF (Fluxo Refrigerador Variável) Multi IA GMV6, um ar-condicionado inteligente que usa tecnologia IA para prever as tendências de variação do clima e temperatura futuros, ajustando automaticamente os modos.

Galanz, que trouxe cerca de 100 produtos, incluindo seu novo multiforno tudo em um, premiado pela Inovação Técnica de Produto IFA, que usa vapor sem poluição para cozinhar de maneira mais saudável, eficiente e ecologicamente correta.

Simfer, empresa líder em aparelhos eletrodomésticos na Turquia, apresentou seus aparelhos de cozinha profissionais, demonstrando sua capacidade de proporcionar produtos personalizados para diferentes segmentos de mercado.

"A Gree expandiu sua pegada global com crescimento em vendas de dois dígitos em 2017", declarou Jun Oyang, vice-gerente geral da Gree Overseas Sales Company. "Este ano ainda estamos nos concentrando gestão de marcas, atualização e nos produtos da próxima geração. A Feira de Cantão é a maior e mais importante plataforma para a Gree em seu plano de alcance global."

Cathy Sin, diretora sênior de vendas do departamento de comércio exterior de fornos micro-ondas da Galanz, declarou que a Feira de Cantão proporciona à empresa oportunidades de se comunicar com importantes revendedores e marcas globais, onde veem uma necessidade crescente de personalização em mercados internacionais.

Produtos elétricos e eletrônicos na Feira de Cantão: produtos de alta qualidade lideram a indústria

O rápido desenvolvimento de aparelhos domésticos, automóveis e elétricos, além de outros setores de consumo, também levou à rápida evolução de produtos eletroeletrônicos. Os produtos motorizados na zona de produtos eletroeletrônicos também foram atualizados em busca da mais alta qualidade.

Dos produtos que a Sassin Int'l Electrical Shanghai Co., Ltd trouxe para a Feira, 80 por cento foram desenvolvidos internamente, e todos estão focados na inteligência. "O volume total de exportação da Sassin cresceu 20 por cento no ano passado, e a empresa recebeu um feedback positivo dos mercados do Oriente Médio, África e Europa", declarou Jessie Chiang, diretor comercial do centro de negócios para o exterior. "A Sassin continuará aprimorando sua tecnologia, expandindo canais de exportação e explorando novos mercados de exportação com a ajuda da Feira de Cantão."

Sobre a Feira de Cantão

A Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como a Feira de Cantão, é realizada a cada dois anos em Guangzhou, toda primavera e outono. Criada em 1957, a feira é agora uma exposição abrangente com o histórico mais longo, o nível mais elevando, a maior escala e o maior número de produtos, bem como a distribuição mais ampla de origens de compradores e a maior movimentação de vendas comerciais da China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/681982/Canton_Fair.jpg

FONTE Canton Fair

SOURCE Canton Fair