PRODUCTLIFE GROUP ACQUIERT OUTCOMES'10 POUR ÉLARGIR SES SERVICES D'ACCÈS AU MARCHÉ DE LA SANTE EN EUROPE

PARIS, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), fournisseur mondial de services de conseil en matière de réglementation, de science, de conformité et de transformation numérique pour l'industrie des sciences de la vie, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'Outcomes'10, un cabinet de conseil espagnol de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, qui fournit des services d'accès aux soins pour les patients et d'utilisation de données probantes du monde réel pour les industriels.

Fondée il y a 15 ans, Outcomes'10 est un partenaire de confiance reconnu en Espagne pour ses services d'accès au marché, y compris la tarification et le remboursement, l'économie de la santé et la recherche sur les résultats, ainsi que la génération de données du monde réel. Cette acquisition intervient moins d'un an après celles d'Intexo en Italie et de Commercial Eyes en Australie, et soutiendra l'ambition de PLG de construire une offre globale d'accès au marché dans le domaine de la santé. Cette plateforme élargie permettra de tirer parti des synergies et de fournir des services d'accès complets aux clients de PLG, en complément d'autres offres de conseil dans le domaine réglementaire.

Luis Lizán, fondateur et CEO d'Outcomes'10: « Rejoindre PLG est une étape stratégique pour Outcomes'10, notre équipe et nos clients. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de notre engagement en faveur de l'excellence professionnelle et opérationnelle, ce qui nous permet de continuer à innover et à proposer des solutions de pointe. En faisant partie de PLG, nous renforcerons les relations stratégiques et améliorerons les possibilités de développement personnel et professionnel. En outre, cette collaboration est cruciale car les besoins en services d'accès aux marchés internationaux augmentent, en raison de l'innovation rapide dans les sciences de la santé et de l'évolution des réglementations mondiales. Nous nous réjouissons d'étendre notre portée mondiale et d'élargir nos services grâce à ce partenariat ».

Xavier Duburcq, CEO, PLG, souligne : « L'intégration d'Outcomes'10 dans PLG améliore non seulement notre offre de services, mais renforce également notre avantage concurrentiel sur le marché européen. Outcomes'10 apporte une connaissance approfondie du marché espagnol, une capacité qui sera déterminante pour adapter nos stratégies aux divers besoins régionaux. Cette alliance nous permettra de proposer des solutions d'accès au marché plus nuancées et plus efficaces, en nous assurant que nous pouvons naviguer avec précision dans les complexités des différents systèmes de santé ».

Mariangela Prada, responsable de la Business Unit Market Access, PLG : « L'acquisition d'Outcomes'10 est une étape supplémentaire et importante pour la croissance et le développement de notre équipe mondiale d'accès au marché, grâce à leur solide expertise et à leur connaissance approfondie du contexte espagnol ».

À propos de ProductLife Group :

La mission de ProductLife Group est de soutenir l'accès des patients à des solutions médicales sûres et efficaces, en proposant des services de conseil et d'externalisation tout au long du cycle de vie du produit.

Combinant une expertise locale à une portée mondiale couvrant plus de 150 pays, PLG est le partenaire stratégique de référence du secteur des sciences de la vie pour le développement, l'introduction sur le marché et la gestion du cycle de vie des portefeuilles de produits, ainsi que pour les transformations commerciale et numérique qui en découlent.

Dans le but d'améliorer constamment la valeur offerte à ses équipes et à ses clients, PLG s'engage pour le développement de partenariats à long terme, l'innovation, la flexibilité et la maîtrise des coûts.

Pour plus d'informations, consultez https://productlifegroup.com/

Contact :

Fabrice Galzin

responsable marketing, ProductLife Group

+ 33 (0) 672 349 606

[email protected]

À propos d'Outcomes'10

Outcomes'10 est un cabinet de conseil espagnol de premier plan spécialisé dans l'accès au marché, les affaires gouvernementales, la recherche sur les centres de patients et la recherche sur l'économie de la santé et les résultats (HEOR). Avec une clientèle solide et un emplacement stratégique dans le parc scientifique de l'Université de Jaume I à Castellón, Outcomes'10 fournit des conseils d'experts dans un large éventail de domaines thérapeutiques et dispose d'une diversité de types de projets qui lui permettent de se démarquer dans l'écosystème des sociétés de conseil dédiées à l'accès au marché.

Pour plus d'informations, consultez https://www.outcomes10.com/en/home/

Contact :

Luis Lizán

Directeur général

[email protected]