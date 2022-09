Produtores de alimentos para animais de estimação da Tailândia empenhados em agradar donos de animais de estimação e "pais de animais de estimação"

BANGCOC, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, uma tendência global crescente vê os donos de animais de estimação se tornarem "pais de animais de estimação" e tratarem seus cães e gatos como parte da família. Foram-se os dias em que um animal de estimação era mantido ao ar livre e alimentado com sobras de comida. Para a indústria de alimentos para animais de estimação, a mudança está causando um grande impacto, e a Tailândia, como a cozinha do mundo, está ajudando a atender às necessidades de "criação de animais de estimação", de acordo com um grupo do setor.

Comida tailandesa para animais de estimação oferece muitas opções repletas de aperitivos e conteúdo nutritivo.

À medida que os consumidores se tornam mais conscientes da sua alimentação, a mesma conscientização se aplica aos seus animais de estimação. Em vez de alimentos básicos, eles agora exigem mais valor nutritivo e conformidade com os padrões de segurança para seus animais de estimação. À medida que a "humanização de animais de estimação" se torna uma tendência emergente, não surpreende ver no mercado, produtos alimentícios para animais de estimação à base de plantas, orgânicos e até mesmo veganos.

A Tailândia é a terceiro maior exportador mundial de alimentos para animais de estimação em 2021, com valor de exportação de mais de 65 bilhões de baht, um aumento de 27% em relação ao ano anterior, de acordo com a Thai Pet Food Trade Association (TPFA). Os cinco principais mercados de exportação de alimentos para animais de estimação da Tailândia são EUA, Japão, Itália, Malásia e Austrália, enquanto os vizinhos asiáticos, como Índia, Indonésia e Laos, veem uma demanda crescente. O crescimento constante das exportações de alimentos tailandeses para animais de estimação está acelerando em 2022 com um aumento de 43% nos primeiros sete meses.

A abundância de produtos agrícolas na Tailândia significa que 95% das matérias-primas utilizadas em alimentos para animais de estimação são de origem local, apoiando o status de centro de produção do país, de acordo com a TPFA.

"Nossos pontos fortes também resultam da experiência e da reputação de longa data na produção de atum enlatado, que pode ser estendida à fabricação de alimentos úmidos para animais de estimação", disse o Dr. Chanintr Chalisarapong, presidente da TPFA.

Entre os fabricantes tailandeses de marcas de alimentos para animais de estimação estão as marcas SmartHeart e Me-O do Perfect Companion Group, a marca Monchou da Asian Sea, as marcas JerHigh e Jinny da Charoen Pokphand Foods e a marca ChangeTer's da Thai Union. A competitividade da Tailândia também atraiu muitas marcas internacionais de alimentos para animais de estimação que estabeleceram bases de produção aqui, como Mars Petcare, Nestle Purina, Pedigree e Tiki.

Para atender à demanda de donos de animais de estimação, os fabricantes estão enfatizando a produção de alimentos para animais de estimação que, em termos de segurança, variedade e valores nutricionais são semelhantes aos alimentos para o ser humano. A demanda também está crescendo para produtos inovadores, como alimentos sob prescrição e suplementos para o tratamento de problemas de saúde de animais de estimação, como doenças cardíacas, pulmonares e renais, disse a TPFA.

"A confiança dos clientes nos padrões de qualidade e segurança dos nossos fabricantes, combinada com a diversificação, a inovação e o desenvolvimento contínuo de produtos, contribui para a vantagem competitiva da Tailândia no mercado global de alimentos para animais de estimação", disse Chalisarapong.

Estima-se que o mercado global de alimentos para animais de estimação registre um CAGR de 4,6% de 2022 a 2027, de acordo com a Mordor Intelligence. À medida que o número de residências com animais de estimação continua a aumentar em todo o mundo, os fabricantes de alimentos para animais de estimação certamente continuarão atualizados para ajudar os pais de animais de estimação a cuidar melhor de seus filhos peludos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895387/Thai_pet_food_offers_myriad_choices_filled_appetizing_nutritious_contents.jpg

FONTE DITP

SOURCE DITP