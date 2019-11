Profesor y pacifista internacional Padraig O'Malley recibe el prestigioso Global Citizen Award de Henley & Partners

LONDRES, 13 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El profesor y pacifista internacional Dr. Padraig O'Malley ha sido distinguido por Henley & Partners como el ganador de su Global Citizen Award 2019, un tributo anual que honra a un individuo que muestre coraje y compromiso excepcionales con mejorar y apoyar la comunidad global.

Durante más de 40 años, el profesor O'Malley ha trabajado para reunir a grupos de personas cuyo antagonismo entre sí ha dividido a sus países, en particular en Irlanda del Norte, Sudáfrica e Irak.

Al cierre de la 13ma Conferencia de Ciudadanía Global anual de la firma de migración de inversiones, tuvo lugar la cena de gala del Global Citizen Award, en el Gran Salón del Rosewood Hotel en Londres, y contó con la asistencia de jefes de gobierno, legisladores, líderes del pensamiento y expertos de industria de todo el mundo.

El Dr. Christian H. Kaelin, presidente del directorio de Henley & Partners y del Comité del Global Citizen Award, explicó la elección del galardonado de este año: "Mientras que el nacionalismo y el aislacionismo van en aumento, a veces puede parecer que los ideales de colaboración y cooperación van quedando de lado. La dedicación del profesor Padraig O'Malley a estos ideales nos muestra que es posible un mundo mejor si dejamos a un lado nuestras diferencias y trabajamos juntos".

El profesor O'Malley ha estado profundamente involucrado en el proceso de paz en Irlanda del Norte, y jugó un papel decisivo en reunir a facciones opositoras y en sentar las bases del Acuerdo de Viernes Santo. En Sudáfrica, escribió la crónica de la transición desde el apartheid hacia la democracia y es reconocido por haber cumplido un papel central, en gran medida desconocido, en esa transición. En Irak, convenció a líderes de las facciones políticas y religiosas en disputa en el país para reunirse en Finlandia para discusiones que crearían las bases de un acuerdo de paz.

Agradeciendo a Henley & Partners por el reconocimiento a su labor, el profesor O'Malley dijo: "El proceso de construir la paz no consiste en asegurar que las visiones de un grupo prevalezcan sobre las del otro, sino en construir una visión compartida para un futuro mejor. Trabajar con sociedades en transición me ha mostrado que, aunque enfrentemos problemas, desafíos y contextos diferentes, podemos aprender de eso y enseñarnos unos a otros".

Como en años anteriores, el galardonado de 2019 fue seleccionado de una lista de nominados por un comité de premiación independiente. Anteriormente han recibido este premio Diep N. Vuong, cofundadora y presidenta de Pacific Links Foundation, que hace campaña por los derechos de las víctimas de trata de personas; Monique Morrow, presidenta y cofundadora de The Humanized Internet, que usa las nuevas tecnologías para defender los derechos de personas vulnerables; Dr. Imtiaz Sooliman, fundador de la organización para alivio de desastres más grande de África, la Gift of the Givers Foundation; y Harald Höppner, fundador del proyecto de ayuda para refugiados Sea Watch.

El Dr. Kaelin manifestó: "En vez de honrar a políticos o celebridades, el comité reconoce a aquellos que tienen una perspectiva en terreno para un problema global significativo y cuya visión de trabajo demuestra una comprensión del verdadero significado de la ciudadanía global".

Contacto para medios de comunicación

Sarah Nicklin

Gerenta de RR. PP. senior del Grupo

sarah.nicklin@henleyglobal.com

FUENTE Henley & Partners

Related Links

https://www.henleyglobal.com/global-citizen-award-committee/



SOURCE Henley & Partners